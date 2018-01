Janouch stöder Löfvens SD-utspel: ”Vem i orten drömmer inte om att bli räddad av en muskulös Rambo”

KRÖNIKA Statsminister Stefan Löfven vill inte utesluta att militären ska kunna sättas in vid våldsamma upplopp i förorterna, ett förslag som först kom från Sverigedemokraterna. Och nu får Löfven beröm från Katerina Janouch, som själv drömmer om att bli räddad av en muskulös Rambo-militär. Men helt okritisk är inte Janouch, som misstänker att Löfvens nya linje beror på att det är valår.

KRÖNIKA av Katerina Janouch Det här är en krönika och ingen nyhetstext. Åsikterna som framförs representerar inte nödvändigtvis Nyheter Idag, även om det såklart vore coolt med Rambo-militärer som springer runt i orten. Janouch är även barnboksförfattare och expert på sex och samlevnad.

Well that escalated quickly, som det heter på engelska. För ganska exakt ett år sedan stod statsminister Stefan Löfven och bligade yrvaket när han konfronterades med den Sverigebild jag gav i tjeckisk tv, där jag bland annat bekräftade att det förekommer mycket kriminalitet i uanförskapsområden, som jag dessutom kallade no go-zoner. ”Det är, enligt mig, en person som gör ett väldigt konstigt uttalande,” fick Löfven fram. Och: ”Det finns en stark tilltro och respekt för den svenska och nordiska modellen”.

I dag, den 17 januari 2018, är det annat ljud i skällan. Nu är det diametralt motsatta uttalanden som kommer ur statsministerns mun, nämligen: ”Det är inte min första åtgärd att sätta in militären, men jag är beredd att göra vad som behövs för att se till att den grova organiserade brottsligheten ska bort.”

Den svenska modellen, för vilken det finns stark tilltro enligt Stefan Löfven verkar således vara enligt följande: Förneka problemen så långt det går. Spela så oförstående som möjligt trots larmrapporter och skrikande röda varningssignaler. Demonisera och fördöm sanningssägare och visselblåsare, trots att du påstår att skyddet för dessa ska stärkas.

Håll ut och fortsätt blunda medan polisbilar och polisstationer sprängs, poliser hotas, attackeras, utsätts för attentat. Blunda vidare när över 900 poliser slutar under bara 2017. Behåll din fullkomligt inkompetenta rikspolischef Dan Eliasson som gnäller ”hjälp oss, hjälp oss” på presskonferenser. Titta åt annat håll medan dödspatruller härjar i orten och utför rena avrättningar utanför förskolor, köpcentra och förstås på pizzerior. Den där degplattan med tomatsås och ost är redan utnämnd till Sveriges farligaste maträtt 2018 och det beror inte på kolesterolhalten.

Ett helt år har det gått Stefan. Ett bortslösat år då du hade kunnat stävja kriminaliteten, gängen, knarklangarna, traffickinghallickarna, jihadisterna, klanerna, tonårsbuset, bidragsfuskarna och allt annat som är åt helvete i Sverige. Hundratals opinionsbildare har försökt få kontakt med dig på olika vis, människor har ropat förtvivlat, varnat, larmat. Men nej. Du har lyst med din frånvaro, du har firat din födelsedag med tårta, du har gått under jorden då och då.

Så – helt plötsligt är det nästan för sent och då tas det i med hårdhandskarna.

Det gäller att visa vem som är chef.

Det handlar inte så mycket om handgranater som skördar oskyldiga liv eller utbytesstudenter som träffas av kriminellas förlupna kulor. Nej, det handlar mer om att det är valår, är min enkla analys.

Men det är bra. I världens främsta feministiskt/humanitära stormakt gäller det att tänka på kvinnorna. För vi har glömts bort alldeles för länge, oavsett vad miljöpartiet vill hävda. Vem i orten drömmer inte om att bli räddad av en muskulös Rambo, som kliver fram genom krutröken, och nyttjar sitt automatgevär för att rensa upp bland slöddret? Militärtoo, utbrister vi andäktigt.

Kanske kan no go-zoner äntligen bli go go-zoner igen.