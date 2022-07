Japans tidigare premiärminister skjuten till döds under kampanjtal

Japans för detta premiärminister Shinzo Abe sköts till döds under ett kampanjmöte i staden Nara på fredagsmorgonen, rapporterar det japanska public service-bolaget NHK World.

Enligt BBC sköts Abe två gånger om medan han höll ett tal i den sydjapanska staden. Säkerhetspersonal vid platsen sprang omedelbart fram och tacklade skytten, som därefter arresterades av polisen.

NHK filmade stunden då Abe blev skjuten.

BREAKING:

Japan’s longest-serving PM, Shinzo Abe, has been shot and is fighting for his life.

Abe is one of the most important Asian politicians in recent history and did a lot to change Japanese defense policy and to create closer relations with India. pic.twitter.com/eTZHci9CEN

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2022