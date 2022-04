Jättebråket på Norrby – journalisthot och våld mot polis

BORÅS Ett storbråk i det särskilt utsatta området Norrby i Borås mellan ”grupperingar”. En polis som får en glasflaska kastad i huvudet och journalister som hotas när de kommer till platsen. De senaste veckorna har två domar som rör händelsen fallit. Nyheter Idag reder ut vad det var som hände och varför den enda som egentligen straffades var kvinnan som kastade flaskan på polisen.

Den 22 juni 2021 utbröt ett stort bråk i stadsdelen Norrby med över hundra personer inblandade. På ena sidan befann sig en arabisk släkt – familjen G – med vänner, och på den andra sidan personer med ursprung i Somalia.

Allt skall ha börjat med ett bråk mellan ungdomar på en fotbollsplan i området, men uppgifterna går isär i frågan om vem som började. Det är dock tydligt att det även sedan tidigare har funnits en bubblande etnisk konflikt mellan grupperna – i synnerhet bland barn och ungdomar – där man uttalat sig nedvärderande om varandra. Och efter det första bråket rings gruppmedlemmar på bägge sidor in.

Polis kommer till platsen och uppmanar folk att lugna ned sig och inte göra några dumheter, med viss framgång. Men stämningen fortsätter att trissas upp.

– Uppskattningsvis på Norrby Tvärgata/ Värmlandsgatan är känslan att det var minst hundra personer som ville slåss med varandra så stämningen var riktigt jävligt dålig, säger en polis som var på plats i förhör.

Plötsligt far en glasflaska genom luften och träffar en civilpolis i huvudet.

– När jag är riktad mot familjen G-sidan känner jag ett kraftigt slag på högersida av mitt huvud från ingenstans. Jag tittar neråt och ser en grön glasflaska på marken som är krossad då fattar jag att jag har fått en flaska kastad i huvudet, säger polisen i förhör.

Det är en somalisk kvinna i 20-årsåldern som kastat den, men den var sannolikt inte riktad mot Polisen, utan ett försök att träffa en av medlemmarna i familjen G.

– Jag var både arg och ledsen, man blir så trött på den här jävla familjen som bara fortsätter gång på gång, det är hysch, hysch, kring dem, har sett dem göra grejer mot lagen men det blir inget av det, säger kvinnan i polisförhör.

I veckan dömdes hon till nio månaders fängelse för våld mot tjänsteman.

Poliser placerar sig mellan de två grupperna som då och då gör rusningar mot varandra. Framför allt är det araberna, familjen G, som är drivande och vill ta sig igenom. Hundförarna får ta av hundarnas munkorgar för att försöka kontrollera situationen, allt medan fler och fler poliser ansluter.

Under kvällen lugnar situationen ned sig efter att polis lyckats få tag i imamer som kan dämpa stämningen på somaliesidan.

Efteråt åtalades 14 personer i familjen G för vålsamt upplopp, men de friades i både tings- och hovrätt då domstolarna inte ansåg att det över huvud taget rörde sig om ett våldsamt upplopp i den meningen att våldet inte primärt var riktat mot samhällsaktörer, som Polisen. En 25-årig man dömdes dock för brott mot knivlagen och en 50-årig man dömdes för ringa vapenbrott eftersom han hade en elchockpistol. Straffen blev dock inte mer än 35 timmars ungdomstjänst respektive dagsböter.

Journalister blir hotade

Under kvällen hade en SVT-reporter sänt live från Norrby, och då hade en 25-årig man tillhörande familjen G klivit in i bild bakom henne. Det var samme 25-åring som senare skulle dömas för att ha hanterat en kniv under storbråket. När reportern tillsammans med en kollega återkom till området nästa dag konfronterade han henne om detta och undrade varför de inte maskat hans ansikte. Hon försökte förklara att detta inte låter sig göras i en livesändning men fick inte gehör för sina argument. 25-åringen och ett antal maskerade vänner till honom blev hotfulla, kallade henne för ”hora” och slog mot kameran. En polis fick gå emellan och skydda reportrarna med sin kropp.

Innan SVT kom till platsen hade reportrar från TV4 varit där, och även de hade upplevt en hotfull stämning.

– TV4 var verkligen skärrade, de vågade inte vara kvar på platsen så de försvann från platsen till och med så det visar verkligen att det är ett angrepp mot demokratin. SVT var kvar så länge vi var där men de stack de med. De var riktigt skärrade att de blev påhoppade på det sättet, säger en polis i förhör.

För en dryg vecka sedan dömdes 25-åringen för olaga hot mot SVT-journalisten. Tingsrätten bedömde att brottet hade ett straffvärde på en månad, men eftersom han i januari i år dömdes till sex månaders fängelse för skadegörelse och våldsamt upplopp i samband med Black lives matter-kravallerna i Göteborg i juni 2020 anser tingsrätten att det inte behövs något ytterligare straff. Så i praktiken slapp han helt påföljd för hotet mot SVT-journalisten.

