Jeanettes öppna brev till Löfven om våra äldre hemlösa: ”Ses vi på onsdag?”

SVERIGE Eldsjälen Jeanette Höglund har startat organisationen Vid din sida som ger mat, kläder och hygienartiklar till äldre hemlösa svenskar. Under onsdagen arrangerar hon en demonstration vid Humlegården i Stockholm för att belysa deras situation. I ett öppet brev i Dagens Samhälle bjuder hon in statsminister Stefan Löfven – som tidigare deltagit i demonstrationer för migranter och vid firande av VM-hockeyguld – att delta. För Löfven blir det en chans till upprättelse. ”Du fick ju en inbjudan att besöka oss under valrörelsen – men prioriterade bort det. Enligt din sekreterare var det någon influencer som var viktigare”, skriver Höglund.

Vid din sida-demonstrationen Tid: 14:00 Plats: Humlegården, Stockholm Facebookevenemanget för demonstrationen

Organisationen Vid din sida drivs med hjälp av stöd från allmänheten i form av Swishdonationer och via sponsorer.

Jeanette Höglund ställer några raka frågor till statsminister Stefan Löfven. Hon undrar bland annat om det är meningen att hemlösa pensionärer ska få mat, kläder och tunnelbanekort från Vid din sida.

Hon skriver om hur man lyckats ordna boenden. Men hon undrar också om det verkligen är något som ska ska vara en frivilligorganisations ansvar.

”På kort tid har vi lyckats ordna boenden åt åtta äldre personer och vi kämpar på. Men är det egentligen vårt ansvar? Politik handlar väl om prioriteringar? Jag hör att ni precis har lagt en budget. Prioriterade ni då de mest värnlösa människorna i vårt samhälle? För nog finns det väl pengar – det har jag hört Magdalena Andersson säga?”

Exempel på andra prioriteringar för Löfvens regering är exempelvis den så kallade gymnasielagen. I fjol drevs den igenom och gav rätt till uppehållstillstånd i Sverige för över 10 000 vuxna afghaner, företrädesvis män (knappt 400 är kvinnor), utan asylskäl.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet stod bakom uppgörelsen. Kostnaden har beräknats till 2,9 miljarder kronor av regeringen. Därtill kommer kostnader för att afghanerna går i gymnasieskola, att en del inte kommer att kunna betala tillbaka CSN-lån.

En annan prioritering för regeringen är bistånd. Under 2019 lägger Stefan Löfven – med stöd av Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet – 42,3 miljarder kronor på bistånd.

Jeanette Höglund berättar i sitt öppna brev till Löfven hur Vid din sida startades. Hur hon en kväll i sitt arbete som ordningsvakt i tunnelbanan hade träffat på en äldre man som letade pantburkar i sopkorgar.

”Mannen berättade hur han blivit vräkt. Han berättade att han var hemlös och sov på nattbussarna. Hans hustru hade dött och han fick bara behålla pensionen från henne i ett år. Utöver sorgen och ensamheten började de ekonomiska besvären hopa sig. Nu skulle räkningarna som de tidigare delade på, betalas. Nu skulle äldreboendet de bodde på be honom att flytta. Han fick tag i en lägenhet till överpris, men klarade inte utgifterna med sin lilla pension”, skriver Jeanette Höglund.

Det blev starten för att hon började samla in pengar till kläder och hygienartiklar. Det fortsatte och växte till ett soppkök, en hemsida startades och ett soppkök som har öppet två dagar i veckan. Varje gång de har öppet kommer upp till 50 pensionärer, berättar Jeanette Höglund.

”(De är) frusna, hungriga och trötta. Rånade och misshandlade om vartannat. De sover sittandes på bussar, tåg och tunnelbanor. Deras ben är svullna och deras kroppar trötta. De kan inte sova på härbärgen då de känner sig otrygga bland missbrukare”, skriver hon.

För Stefan Löfven blir inbjudan till demonstrationen en andra chans. Jeanette Höglund bjöd in honom under valrörelsen – då gjorde Löfven andra prioriteringar.

”Du har kanske hört talas om oss. Du fick ju en inbjudan att besöka oss under valrörelsen – men prioriterade bort det. Enligt din sekreterare var det någon influencer som var viktigare”, skriver Höglund.

Stefan Löfven är inte främmande för att delta i offentliga demonstrationer eller firanden. Han har tidigare deltagit i firande av VM-guld på Sergels Torg och vid en demonstration för migranter på Södermalm i Stockholm.

Det öppna brevet har uppmärksammats i sociala medier. Nationalekonomen och författaren Tino Sanandaji är en av de som läst Jeanette Höglunds text.

”De som hängt med i Sveriges ideologiska utveckling förstår varför frågan inte är spännande för identitetsvänstern. Att arbetare som gjorde rätt för sig hela livet och litade på systemet på ålders höst blir hemlösa har ju inget med Trump, Ungern, genusdagis eller hallicunationer om att demokratin är på väg att falla att göra. Såklart Löfven inte hinner träffa hemlösas frivilligorganisation när han är den enda som kan rädda Europa”, skriver Sanandaji.