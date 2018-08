Jimmie Åkesson attackerad i Örebro på torgmöte

ÖREBRO Livvakter från Säpo tvingades gripa in under tumultet när en man gick till attack mot Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under ett torgmöte i Örebro, rapporterar lokaltidningen Nerikes Allehanda.

”Jävla rasist”, ropade en man när han tog sig förbi avspärrningarna på Våghustorget i Örebro där SD-ledaren Jimmie Åkesson höll torgmöte i Örebro på fredagen. Livvakter från Säpo tvingades ingripa under tumultet, rapporterar lokaltidningen Nerikes Allehanda.

Attacken inträffade när Åkesson intervjuades av lokaltidningen och efteråt ska partiledaren varit skärrad över det som hände.

– Det är patetiskt som de håller på. Jag har aldrig sett något liknande, säger han till tidningen.

Säpo-vakterna har även tvingats ingripa mot en kvinna på platsen, enligt samma tidning. Polisområdeskommunikatör Anders Sjöberg säger till Nyheter Idag att det kan ha varit mamman till den ”yngling” som attackerade Åkesson. Hon är nu misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten eftersom hon också befann sig innanför avspärrningarna.

Den unga mannen identifierades och avvisades sedan från platsen. Han är anmäld för misshandel alternativt våld mot tjänsteman, eftersom han gjorde motstånd när han blev omhändertagen.

– Han utövade det mot en polisman som han vevade till i samband med att vi skulle avvisa honom, säger Anders Sjöberg.

Anledningen till att han inte greps var för att det inte fanns några ”gripandeskäl”, enligt Anders Sjöberg, bland annat för att man bedömer att brottet inte kan fortsätta.

Bilder från platsen, som Nerikes Allehanda publicerar, visar att det var mycket folk samlade för att lyssna på politikern. Nyheter Idag söker Sverigedemokraterna för en kommentar om det inträffade.

Artikeln uppdateras efterhand.