Joakim Lamotte om hoten mot familjen: ”De säger att min fru ska slaktas”

SVERIGE Journalisten Joakim Lamotte och hans familj har blivit utsatta för allvarliga mordhot. Han har gjort flera polisanmälningar – som oftast läggs ner inom kort. Det berättade han i en livesändning på Facebook under tisdagskvällen.

I livesändningen berättar Joakim Lamotte att han varit mindre aktiv på Facebook under senaste tiden på grund av grova hot mot honom och hans fru och barn. I söndags så kom det hittills allvarligaste hotet – ett bombhot.

– En person ringer, med förvrängd röst, och berättar att det ligger sprängmedel under våra bilar. Min och min frus bil ligger det bomber under, säger Joakim Lamotte i livesändningen.

Lamotte uppger att polisen kom hem till honom efter att han polisanmält bombhotet och genomsökte hans tomt och under bilarna efter sprängladdningar. Dock verkar man inte ha hittat någonting.

Även inför livesändningen där han skulle prata om hoten fick han ta emot hot säger Lamotte.

– En person ringer och säger att ”om du gör den här livesändningen och berättar om de här hoten, då kommer du att dödas, du kommer att sprängas”.

Joakim Lamotte visar under sändningen också upp flera polisanmälningar som han gjort som lagts ner.

– Det är alltså personer som ringer och säger att de ska slakta mig, att de ska skära halsen av mig som en gris, de ska knulla min fru, de ska ge sig på mina barn. Det är allt möjligt, säger Joakim Lamotte som berättar om en anmälan han gjort som snabbt lades ner. Han hänvisar till tidsangivelser i dokumenten från polisen.

– 10.56 på förmiddagen tog de emot min anmälan. 11.45 väljer de att lägga ner den. De har knappt hunnit föra in den i sin databas innan de lägger ner den, säger Joakim Lamotte säger att han spelat in hotsamtalen. Men polisen avslutade ärendet innan han hann skicka in filerna.

– Utan att ens lyssna på de här hoten så lägger polisen ner anmälan efter anmälan, säger Lamotte som förklarar varför han väljer att berätta öppet om hoten mot sig och sin familj.

– Det är för att det är ett hot mot yttrandefriheten och det fria ordet. Det tas inte på allvar i Sverige idag. Vi har så många som blir hotade, man försöker att tysta människor.

– Det är jävligt många som blir tystade. Som inte vågar fortsätta.

Joakim Lamotte berättar hur även han påverkas. Han berättar hur han under söndagen fick hålla sin fru och sina barn inne medan polisen letade efter sprängmedel runt hans tomt.

Nu har han vidtagit åtgärder för att skydda sitt hem mot inkräktare. Bland annat har han satt upp övervakningskameror med rörelsedetektorer.

– Om det skulle vara så att någon försöker bryta sig in i mitt hus, då kommer det inte bli speciellt roligt för den personen, säger Lamotte.

Läs även: Personkryssad MP-riksdagsledamot delade hatvideo om Lamotte

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!