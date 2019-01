Johannes Nilsson: Indiantrumman och det rasistiska leendet

KRÖNIKA När bilder spreds på ett gäng ungdomar i MAGA-keps som påstods omringa en ursprungsamerikan och ropa ”build the wall” ledde det till uthängningar och våldshot. Historien spreds okritiskt av etablerade medier och kändisar stod främst i ledet när pojkarna på bilden näthatades. På sociala medier grävdes dock en annan historia upp – om hur pojkarna i själva verket var de som utsattes för rasistiskt och homofobiskt hat. Ändå står många fast vid att det var pojkarna som gjorde fel.

På kvällen den 19 januari såg jag för första gången ett kort klipp utan ljud som spreds på Twitter. Filmen var bara på någon minut och visade en äldre ursprungsamerikansk man som trummade på sin traditionella trumma framför en flinande pojke i Trump-vänlig MAGA-keps.

Runt omkring dem stod en stor grupp ungdomar, flera i MAGA-kepsar, och filmen spreds med uppgiften att ungdomarna hade omringat den trummande gamle mannen och skanderat ”build the wall!”.

Det hela utspelade sig vid monumentet i Washington. Enligt uppgifterna som spreds kom ungdomarna från Covington Catholic High, en privat pojk-skola i Kentycky och var på plats i Washington med anledning av ”March for Life”, en demonstration mot abort. Den gamla mannen med trumman var Vietnam-veteran och i Washington för ”Indigenous Peoples March.”

Filmen blev viral, och reaktionerna lät inte vänta på sig. Reza Aslan, en iransk-amerikansk religionsforskare som bland annat gjort en tv-serie åt CNN, frågade sina 288 000 följare om dom någonsin sett ett lika ”punchable face” som pojken med MAGA-kepsen, till den bild av den leende pojken som hade blivit viralt.

Honest question. Have you ever seen a more punchable face than this kid’s? pic.twitter.com/jolQ7BZQPD

— Reza Aslan (@rezaaslan) January 20, 2019