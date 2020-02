Jonas Andersson (SD): Regeringen sviker kvinnorna när våldtäktsmän inte utvisas

En syrisk våldtäktsman som våldtog och torterade en kvinna under 17 timmar kan komma att slippa utvisning med hänvisning till sin ålder. Regeringspartierna har under lång tid tagit större hänsyn till gärningsmännen än till brottsoffren. Det får vara slut på det nu – är man mogen nog att våldta och göra kvinnor illa så är man även mogen nog att åka ut med huvudet före från Sverige efter ett långt fängelsestraff, skriver Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna.

Våren 2017 kidnappades en ung kvinna av två bröder, fördes till ett soprum, bands likt ett djur, och våldtogs upprepade gånger under 17 timmar. De sprutade kallt vatten på henne, tryckte in ett tygstycke i hennes mun för att hindra skrik, och lät fler oidentifierade män hoppa in och ta för sig. Man unnade sig även en paus för att köpa chips och läsk.

En av förövarna är en syrisk medborgare som sökte asyl i Sverige 2014. Mannen har sedan dess hunnit med att dömas för grov våldtäkt vid två tillfällen, människorov, stöld, försök till utpressning, olovligt brukande och olovlig körning. Den senaste domen innebar fyra och ett halvt års fängelse och utvisning ur riket.

Högsta domstolen har nu beslutat att hovrätten ska göra om rättegången. Den syriske gärningsmannen menar att han bara var 16 år när han gruppvåldtog och torterade kvinnan, och därför borde få stanna i Sverige. Denna ålder skulle sannolikt skulle ha lett till ett för honom mer gynnsamt resultat i fråga om påföljd och utvisning.

Detta går i linje med den missriktade ”snällism” som förespråkas av regeringspartierna, där det tas större hänsyn till grovt kriminella samhällsfarliga personer än till brottsoffer och svenska medborgares säkerhet. Endast 19 procent av utländska våldtäktsmän döms till utvisning.

Rasmus Ling från Miljöpartiet skriver exempelvis i Expressen (23/10) att det ”handlar om unga människors mognadsnivå och ett ännu inte fullt utvecklat konsekvenstänkande”. Ling menar att ynglingarna underskattar konsekvensen av sitt handlande eller helt enkelt inte förstår att brottslighet är fel. Det finns också en risk menar Ling, att ”ju längre man sätter unga personer i fängelse desto större är risken att de bygger upp en kriminell identitet och återfaller i brott”.

Detta är en konsekvensanalys som helt saknar brottsofferperspektiv, offren nämns över huvud taget inte. Ling är mer bekymrad över att fängelserna ska svämma över med grovt kriminella, än att brottsoffren får den upprättelse de förtjänar.

Inte heller finns någon förståelse för att längre straff och utvisningar av grovt kriminella våldsverkare, faktiskt innebär färre våldsamma människor ute på svenska gator och en större trygghet för svenska medborgare.

I skenet av att Miljöpartiet vill se 16-åringar rösta i riksdagsvalen blir detta extra absurt. En 16-åring är alltså alltför omogen för att ta ansvar för att ha bundit fast en kvinna i ett soprum och gruppvåldtagit henne i 17 timmar, men mogen nog att få bestämma över Sveriges framtid genom valsedeln?

I det aktuella fallet bör utfallet bli utvisning oavsett vilken ålder den syriske gärningsmannen hade vid tiden för gruppvåldtäkten.

Är man mogen nog att utsätta kvinnor för sadism, våldtäkt och människorov, så är man även mogen nog att åka ut med huvudet före från Sverige efter ett långt fängelsestraff. Oavsett vad hovrätten beslutar står det klart att svensk lag måste förändras – grova våldsbrottslingar måste utvisas.