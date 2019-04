Judehat när svenska muslimer rasar över israeliskt recept i Zeinas nya kokbok

View this post on Instagram

Till alla som skriver så hatiska kommentarer, snälla avfölj mig. Hur kan man vara så elak? Jag vill inte ha er här i mitt flöde. Till alla er som har peppat mig här och via dm, tack snälla❤ Ni är så fina. Jag har förstått att jag har sårat många med mitt val av recept, jag har läst alla kommentarer. Jag tänker inte på något sätt motargumentera med er, jag har full förståelse och respekt. Jag ber om ursäkt för det, jag förstår att detta är extremt laddat. Trodde aldrig i mitt liv att detta skulle bli en politisk debatt av det hela. Jag har som mål att sprida matglädje och berika er med mat från hela världen. Mat är något fantastiskt som förenar oss människor. Men! Jag kommer inte ta detta med en nypa salt och låta det blåsa förbi bara. Självklart bryr jag mig om alla som har skrivit både ris och ros. All er feedback är viktig för mig, annars hade det inte varit en mening att göra allt detta. Jag kommer att göra några korrigeringar i boken, inga recept kommer att försvinna men jag ska kolla över vad jag kan göra för att det inte ska vara såhär laddat❤ Trevlig helg🌼