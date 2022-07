USA Vid ett möte på tisdagen berättade den amerikanska vicepresidenten Kamala Harris i ett inledande anförande att hon hade på sig en blå kostym och vilka könspronomen hon ska tilltalas med. Ett klipp från mötet har fått stor spridning på sociala medier och många gör nu narr av vicepresidenten.

– Jag är Kamala Harris, mina pronomen är hon och henne. Jag är en kvinna som sitter vid bordet och har på mig en blå kostym, säger HON på mötet.

En videoupptagning från mötet uppmärksammas av flera på sociala medier, däribland av den nyligen invalda kongressledamoten Mayra Flores (R).

Welcome to Biden's America where Kamala Harris is more worried about pronouns than the real issues that are plaguing everyday Americans! pic.twitter.com/eglgwidfSG

Klippet kommer från ett möte där Kamala Harris träffade representanter som för talan för personer med funktionshinder. Tillställningen var ämnad att markera det 32:a jubileet för införandet av lagen Americans with Disabilities Act, skriver Daily Mail – en lag som förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder.

På sociala medier skämtar många om Kamala Harris beskrivning av sig själv som en kvinna i blå kostym samt att hon nämner sina könspronomen. Men alla är inte lika roade.

Inom den amerikanska vänstern hävdar flera att Harris berättade om färgen på sin kostym för att vara inkluderande mot blinda och synskadade personer. De tycker att de personer som skämtar om uttalandet är småsinta.

Sådana anklagelser riktas bland annat mot Marco Rubio (R), senator och tidigare presidentkandidat.

And here’s more ridicule from Maria Bartiromo and Marco Rubio. Keep in mind, the fact that this was event protocol for the disabled is fully out there. These people are just dedicated to being petty. pic.twitter.com/HVAHzCXIc6

— Eric Kleefeld (@EricKleefeld) July 27, 2022