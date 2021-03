Kamala Harris systerdotter sågas efter antagande om vit massmördare i Colorado

USA Meena Harris, systerdotter och tidigare politisk rådgivare till USA:s vicepresident Kamala Harris, tweetade efter masskjutningen i Colorado på måndagen, där tio människor mördades, att ”våldsamma vita män är det största terroristhotet mot vårt land”. Sedan visade det sig att en syrieramerikan gripits. Nu får Harris stenhård kritik.

Meena Harris, vicepresidentens systerdotter, tvingades radera en tweet där hon antog att förövaren i masskjutningen i Boulder i delstaten Colorado på måndagen var vit.

”Skjutningen i Atlanta var inte ens en vecka sedan. Våldsamma vita män är det största terroristhotet mot vårt land”, skrev Harris.

(”The Atlanta shooting was not even a week ago. Violent white men are the greatest terrorist threat to our country”)

Masskjutningen ägde rum i en matvarubutik och tio människor mördades, bland annat den 51-årige polismannen Eric Talley. Eric Talley var förste polis på plats och försökte stoppa masskjutningen, beväpnad med ett ”patrullgevär”.

Läs även: Så var Trumps tal i natt: ”Biden och Demokraterna hotar att göra USA socialistiskt”

Den misstänkte förövaren, en 21-årig syrieramerikan vid namn Ahmad Al Aliwi Alissa, greps på plats levande och stoppades av polis med ett skott i benet.

Meena Harris, som driver ett klädmärke, är vänsterdebattör och har varit rådgivare åt sin moster Kamala Harris, har skrivit en ny tweet där hon förklarar att hon gjorde antagandet om att den misstänkte i Boulder var vit utifrån att han greps levande och att majoriteten av masskjutningar begås av vita män.

I deleted a previous tweet about the suspect in the Boulder shooting. I made an assumption based on his being taken into custody alive and the fact that the majority of mass shootings in the U.S. are carried out by white men.

— Meena Harris (@meenaharris) March 23, 2021