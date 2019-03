”Känns väldigt bra” – M och KD gläds över att Orbáns parti stängs ute

Under onsdagskvällen kom beskedet att Viktor Orbáns parti Fidesz stängs av i EPP-gruppen, den största i EU-parlamentet. Från svenskt håll har både KD och M varit drivande i att stänga ute Fidesz. – Det känns väldigt bra, säger M-ledaren Ulf Kristersson till Expressen.

Inför EU-valet riktade Socialdemokraterna kritik mot både M och KD för att de delar partigrupp med Fidesz, regeringsparti i Ungern. Kort därefter meddelade både M och KD att de vill sparka ut Fidesz ur EPP-gruppen, i praktiken enligt Socialdemokraternas önskemål.

Även i från fler länder än Sverige har samma fråga väckts och till slut bestämde sig en överväldigande majoritet i EPP-gruppen för att stänga ute Fidesz. Presidenten i EPP Joseph Daul berättar på Twitter att 190 röster var för utestängningen och endast tre röster till stöd för Fidesz.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts

— Joseph Daul (@JosephDaul) March 20, 2019