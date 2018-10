Kanye West stödjer Trump – kallas ”hora” och ”neger” på CNN

USA Den framgångsrika amerikanska rapparen Kanye West har fått hård kritik för sitt stöd till president Trump. Men den liberala tv-kanalen CNN tog kritiken ett steg längre när panelmedlemmar kallade West för galen, illitterat, ”hora” och ”neger” i diskussionsprogrammet CNN Tonight. Efter att inslaget sändes mötte rapparen presidenten för ett möte i Vita Huset.

Kanye Wests stöd till presidenten har lett till hård kritik från amerikanska liberaler, inklusive personliga påhopp där bland annat Wests mentala hälsa satts i fråga. I ett avsnitt av CNN Tonight, som leds av Don Lemon, gick angreppen dock längre än vanligt och övergick till yttranden som kan tolkas som ren rasism.

”Kanye West är vad som händer när negrer inte läser”, ”Han är en uppmärksamhetshora, precis som presidenten”, ”Han är Trump-administrationens ”token negro” (ungefär: negeralibi) sade panelmedlemmarna bland annat medan de frustade av skratt.

De tog också upp att West tidigare haft mentala problem, och lades in på en psykiatrisk klinik 2016 på grund av en psykos utlöst av sömnbrist och uttorkning. Bland panelmedlemmarna som angrep West fanns Bakari Sellers, demokratisk politiker som satt i South Carolinas representanthus mellan 2006 och 2014.

Inslaget har väckt vrede bland amerikanska konservativa på sociala medier. Några av reaktionerna ser du nedan, med klippet från CNN inkluderat.

Despicable racism is alive and well on the Left. Watch CNN host Don Lemon laugh hysterically over the comment ”Kanye West is what happens when Negros don’t read.” Vile. https://t.co/McPXZOZWoz

This is CNN. Sickening. pic.twitter.com/sH1RLcGyxq

This is one of the most disgusting displays ever seen on TV. This is beyond the pale even by @CNN ’s non-existent standards. @donlemon laughs while his regular guests call @kanyewest a ”Negro who doesn’t read” and a ”Token Negro”.

Later on CNN contributor Tara Setmayer calls Kanye a ”token negro of the Trump administration” pic.twitter.com/9UOMqsjk0p

Don Lemon laughs while guest Bakari Sellers says Kanye West ”is what happens when negros don’t read”

I wonder what @CNN would say if I repeated the same words as their people so “eloquently” put it…

“This is what happens when Negroes don’t read………🤔”

Kanye West deserves more respect than this!

Anyone deserves more respect than this….. pic.twitter.com/bYAxHQfZUQ

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) 10 oktober 2018