KD:s presschef: ”Konstigt ingen talat med SD tidigare”

Det konstiga är inte att KD-ledaren Ebba Busch Thor träffar SD-ledaren Jimmie Åkesson. Det konstiga är att ingen annan gjort det tidigare. Det säger KD:s presschef Per Gudmundson till Nyheter Idag efter att de båda partiledarna träffats under tisdagen. Och nu kan KD vara på väg att tuffa till sin migrationspolitik. – Det skulle betyda en reduktion på söktrycket med 70 procent, säger Gudmundson.

Under tisdagen meddelade såväl SD-ledaren Jimmie Åkesson som KD-ledaren Ebba Busch Thor via Facebook att de bägge hade suttit i möte för att diskutera eventuell samsyn i politiken. Under mötet diskuterades såväl sjukvårdspolitik som energipolitik, men även den betydligt mer brännande frågan migrationspolitik var uppe till diskussion.

Utåt sett säger sig varken SD eller KD lämna fler kommentarer än det som står att läsa på Facebook. Men Nyheter Idag har fått tag i Kristdemokraternas presschef Per Gudmundson som just nu befinner sig i Almedalen.

– Mötet handlade om att lära känna varandra. Ska man diskutera måste man ha någon form av personkännedom också som sträcker sig utanför eventuella möten i TV-studion. Det handlade nog lite om att bara lära känna inställningen hos varandra, säger han till Nyheter Idag.

Tycker det är konstigt att ingen talat med SD tidigare

Nyheten om mötet mellan de bägge partiledarna har mött mycket hård kritik från politiskt håll. Centerpartiets partiledare Annie Lööf ”beklagar” det inträffade och statsminister Stefan Löfven går ännu längre än så i en kommentar till Aftonbladet.

– Ebba Busch Thor KD har öppnat upp för samarbete med ett parti med nazistiska rötter, säger Löfven till tidningen.

Men Gudmundson tar lätt på kritiken. Istället vänder han på det hela och menar att det är konstigt att ingen tidigare bjudit in SD-ledaren till ett möte för att diskutera politik.

– Partiledningen har inte haft för avsikt att kommentera mer än det som är kommenterat. Men om kritiken kan jag privat tycka att det konstiga är väl inte att KD pratar med Sverigedemokraterna, utan det konstiga är att ingen annan gör det. Att man fortsätter försöka hålla det här partiet isolerat trots att det inte har fungerat politiskt.

KD kan närma sig SD i migrationspolitiken

I frågan om energipolitiken säger Gudmundson att det framför allt är synen på kärnkraft som de bägge partiledarna diskuterat. Ej heller i vårdfrågan står KD och SD särskilt långt ifrån varandra. Däremot har Kristdemokraterna mött hård kritik nyligen när de ställt sig bakom en generös linje i frågan om anhöriginvandring.

I samma fråga är SD mycket restriktiva och det är en kärnfråga för Sverigedemokraterna att minska invandringen. Men även här tror Gudmundson att KD kan gå ett steg i SD:s riktning och överlag skärpa upp sin migrationspolitik, utan att för den skull avslöja något om vad som sades under dagens möte.

– Jag tror KD:s ledning ser anhöriginvandringen som en liten del av en större migrationspolitisk inriktning. KD har som övergripande mål att minska söktrycket och harmonisera kanske med omgivande nordiska länder. Det skulle betyda en reduktion på söktrycket med 70 procent. Frågan är om de bägge synsätten kan mötas på någon punkt.