Klimataktivisten Thunbergs nya utspel: Ingen ”klimaträttvisa” utan ”könsrättvisa”

SVERIGE Under söndagens firande av internationella kvinnodagen gjorde klimataktivisten Greta Thunberg ett nytt utspel på Twitter. ”Vi kan inte ha klimaträttvisa utan könsrättvisa”, skriver hon.

Greta Thunberg från Stockholm kopplade på internationella kvinnodagen ihop ”könsrättvisa” med ”klimaträttvisa”.

”Kom ihåg, vad vi kvinnor vill ha idag – och varje dag – är jämlikhet, inte gratulationer eller firanden”, skriver Thunberg.

Today is #InternationalWomensDay and we recognise that women are still far from equal to men in today’s societies.

We can not have climate justice without gender equity.

And remember; what we women want today – and every day- is equality, not congratulations or celebrations. pic.twitter.com/g1CuEN6YLX

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 8, 2020