Kommenterade att somalier är lata – dömd och bötfälld

UDDEVALLA Den 70-årige man som åtalades för att ha skrivit att somalier är lata och inte arbetar dömdes för brottet. Det är ”nedsättande mot gruppen somaliers anseende” enligt tingsrätten.

Nyheter Idag har tidigare uppmärksammat fallet med den 70-årige man från västsverige som i anslutning till en facebookpost som länkade till en SVT-artikel om att bara en av fem somalier hade arbete skrev att ”ingen somalier kan arbeta de är det lataste folket i denna värld”.

Förra veckan kom domen. Mannen döms av en enig tingsrätt för hets mot folkgrupp, ringa brott, till dagsböter om 60 å 120 kronor, totalt 7200 kronor.

För att ett yttrande skall klassas som hets mot folkgrupp måste det uttrycka ”missaktning” om en folkgrupp, och om detta skriver tingsrätten: ”För att ett meddelande ska falla in under begreppet ’missaktning’ räcker det att ett uttalande om t.ex. en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Även uttalanden som är förlöjligande för en viss folkgrupp faller praktiskt taget alltid in under bestämmelsen.”

Tingsrätten menar att yttrandet om lättja inte kan uppfattas på annat sätt än som ”nedsättande för gruppen somaliers anseende. Den ger inte uttryck för någon saklig kritik och syftet med den synes inte ha varit att bidra till en konstruktiv debatt.”

