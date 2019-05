Kommun betalar miljoner för boenden för ensamkommande – som inte används

KALMAR Tidningen Östra Småland rapporterar att Kalmar kommun betalar 4,77 miljoner kronor årligen för boenden åt ensamkommande – som står tomma. I vissa fall gäller kontrakten fram till 2025.

Hösten 2015 var det många ensamkommande som kom till Sverige och kommunen hade ansvaret att skaffa boenden åt dem. När regeringen sedan införde gränskontroller i ett försök att hejda vågen av asylsökande var det betydligt färre ungdomar som kom till Kalmar.

Nu har nästan alla unga som anlände 2015 fyllt 18 vilket innebär att kommunen inte längre måste ordna boenden åt dem. De boenden som köptes in i all hast behövs alltså inte längre, men kommunen har fortfarande en skyldighet att betala hyra för dem – närmare bestämt 4,77 miljoner kronor per år.

Det handlar om fyra boenden som nu står tomma men som socialtjänsten i Kalmar ändå måste betala för. Kolbodagården är ett av dem och kostar 175 233 kronor i månaden. Boendet Horisont är ett annat och kommer att kosta 6,1 miljoner kronor fram till att kontraktet löper ut i mars 2025.

Boendet Torpet har en årshyra på 950 000 kronor. Kontraktet gäller fram till april 2021 och boendet kommer att kosta 2,2 miljoner kronor fram till dess. Ett fjärde boende har kommunen förbundit sig att betala för fram till juni 2025 till en kostnad på 4,8 miljoner kronor.

Läs även: Sanandaji om den svaga kronan: ”Omvärlden håller på att devalvera Sverige”

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!