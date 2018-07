Kommuner belastas av bidrag för nyanlända

SVERIGE Flera små kommuner upplever stora administrativa problem med att söka statsbidrag riktade för att hantera nyanlända. En del kommuner avstår från att söka om statsbidrag för att det skulle innebära för mycket arbete.

Regeringen har skjutit till hundratals miljoner kronor till kommunerna för att hantera nyanlända elever. Men i praktiken har bidrag lett till att små kommuner överbelastas av administration, uppger Sveriges Radio.

– Statsbidragen har ökat ofantligt. Går jag tillbaka ännu några år vet jag att jag kanske tillhandahöll fem typer av statsbidrag. Nu hanterar vi nog 30 statsbidrag per år, berättar Drina Prgomet, förvaltningsekonom i Olofström kommun, till Sveriges Radio.

Prgomet berättar att extremt mycket av arbetstiden går åt att söka bidrag och att kommunen tillsatt fler anställda för att hantera den administrativa bördan.

Under den nuvarande regeringen har statsbidragen ökat enormt. Under 2014 delades sju miljarder kronor ut i statsbidrag till kommunerna för satsningar. Under 2017 har den siffran stigit till 15 miljarder.

– Det är klart att man vill ha pengar. Men man ser ju dels att det saknar en långsiktighet. Man kanske får pengar för att öka bemanningen men så får man dem under ett par år och sedan när pengarna är slut så är frågan, ska vi minska bemanningen eller ska vi finansiera det själv, säger Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Regeringen satsar enorma pengar på att öka utbetalningarna till kommuner som tar emot nyanlända. På bara två år kommer summan öka från 425 miljoner kronor till 2,2 miljarder kronor.

