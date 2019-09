Kommunerna går på knäna – då lovar Löfven åtta miljarder till FN:s klimatfond

USA Under FN:s klimatmöte i New York lovade statsminister Stefan Löfven (S) att dubbla Sveriges bidrag till FN:s klimatfond. I Sverige går samtidigt över 100 kommuner mot underskott och neddragningar på välfärden står för dörren.

– Sverige är redan den största donatorn till GCF per capita enligt regeringen. Vi ska nu dubbla våra bidrag till dem. Alla måste göra sitt för att förbättra övergången, säger Stefan Löfven, enligt Expressen.

Regeringen satsar på att dubbla bidraget till FN:s klimatfond, GCF. Det berättade Stefan Löfven under FN:s klimatmöte Global Climate Summit. Från 2020 till 2023 ska Sverige bidra med åtta miljarder kronor.

– Sverige är redan största donatorn till GCF, meddelade Löfven.

Han förklarade att man inte bara kan lyssna på vetenskapen utan också måste agera.

– Tunga industrier står för 30 procent av alla utsläpp. Att gå över från grå till grön är en nyckelsak i kampen mot klimatförändringar, sade Löfven.

I höstbudgeten som nyligen presenterades är biståndet – där klimatbidraget delvis ingår – på totalt 46 miljarder kronor.

Samtidigt fick kommunerna nöja sig med fem miljarder extra – mot de tio miljarder som Anette Wallenskog, chefsekonom på SKL, uppgav att kommunerna behövde för att kunna behålla befintlig verksamhet. SKL, som företräder Sveriges kommuner och landsting, har flaggat för att ungefär 110 kommuner kommer att gå med underskott i år.

Nu har ett stort antal kommuner förberett eller inlett besparingar på välfärden. En besparingsåtgärd som fått stor uppmärksamhet i media är i Motala där man planerar att sänka temperaturen på äldreboenden med tre grader – från 23 till 20.