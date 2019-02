Konservative experten: ”För första gången är jag allvarligt orolig att det inte kommer att bli en Brexit”

STORBRITANNIEN Den Brexit som britterna röstat för är allvarligt hotad. Det uppger John Gustavsson, nationalekonom, konservativ debattör och Brexitanhängare. En ny politisk gruppering, The Independent Group, som får stöd av uppemot 20 procent av väljarna i opinionsmätningar har kastat om spelplanen totalt i den brittiska politiken. – Det är den största nyheten sedan själva folkomröstningen om Brexit ägde rum, säger Gustavsson.

29 mars, om drygt en månad, ska Storbritannien enligt planen ha lämnat EU. Det är få som längre tror att den tidsplanen kommer att hållas. Även de som tror på en Brexit tror på att utträdet skjuts upp några månader.

Sedan tidigare så har brittiska parlamentet att ta ställning till Theresa Mays Brexitdeal, ett avtal som fått hård kritik för att det ger EU stor makt över Storbritannien.

– Storbritannien skulle bli en lydstat till EU, säger John Gustavsson luttrat.

Om inte Mays Brexitdeal antas skulle det innebära en ”Hard Brexit”, utan samarbetsavtal med EU. Kritiker av ”Hard Brexit” uppger att det allvarligt skulle skada den brittiska exporten och handeln med andra länder, åtminstone på kort sikt.

Oppositionspartiet Labour har fört fram sin egen Brexitplan som bland annat innebär att det ordnas med permanent tullunion med EU och flera andra samarbeten kring bland annat miljö och utbildning.

– Om inte Theresa May går med på Labours krav – och det kommer hon inte att göra – kommer Labour att stödja en andra folkomröstning, säger John Gustavsson som skrivit om den aktuella Brexitprocessen på sin Facebooksida.

Under lång tid har Bremainare, folk som vill att Storbritannien ska stanna i EU, fortsatt att driva opinion efter folkomröstningen. Men det hela har gått lite på styrfart. Opinionsmätningar har inte visat på något stöd för att hålla en andra folkomröstning.

Labour har länge varit ambivalenta kring EU, framförallt då partiets ledare Jeremy Corbyn har en lång historia av frenetiskt EU-motstånd. Samtidigt har stora delar av partiet varit mer EU-positiva. Det har nu lett till att en grupp EU-vänliga parlamentsledamöter, framförallt inom Labour, brutit sig ur och bildat The Independent Group, TIG.

Gruppen är elva ledamöter stor och består av åtta labour- och tre toriespolitiker. TIG har stöd av de mindre partierna Liberaldemokraterna, det skotska nationalistpartiet och det walesiska partiet Plaid Cymru.

– Det har länge funnits ett missnöje inom båda de stora partierna kring partiledarna och deras inställning till Brexit. Även om både premiärminister May och oppositionsledaren Corbyn formellt var emot Brexit i folkomröstningen 2016 har de båda accepterat resultatet och lovat att genomföra folkviljan och lämna EU. Särskilt inom Labour har röster höjts för att ogiltigförklara folkomröstningen och antingen hålla en ny eller helt enkelt ställa in Brexit, krav som jag som Brexitanhängare självklart ser som absurda, säger John Gustavsson.

Vilka är TIG?

– De sju ledamöter som grundade The Independent Group tillhör den mest EU-vänliga falangen inom Labour-partiet, och de fick snart sällskap av 3 EU-vänner från Torypartiet.

– The Independent Groups främsta fråga handlar om att stoppa Storbritanniens utträde ur EU och hålla en ny folkomröstning. Framförallt vill man stoppa ett ”no deal brexit” som man menar vore katastrofalt för landet. Utöver detta vill man utgöra ett mittenalternativ i en tid då man upplever att Labour-partiet blivit ett extremvänsterparti under Corbyns ledarskap, medan May lagt sig platt för högerpopulisterna i Tory-partiet. Den främsta politiska inspirationen tycks komma från Tony Blair och hans ”third way”-politik som på 1990-talet drog Labourpartiet mot mitten, svepte bort all EU-skepticism som tidigare funnits inom partiet, och gav partiet 13 år vid makten. Något formellt manifest finns inte ännu och gruppen är inte formellt registrerad som ett parti.

Vilka namn inom TIG ska man hålla koll på?

– Chuka Umunna är den överlägset största profilen. Han är 40 år gammal och valdes in i parlamentet år 2010, och var tills i måndags en ”rising star” inom Labourpartiet som av många tippades bli partiets nästa partiledare. Under den förra partiledaren Ed Miliband satt han i skuggregeringen som näringslivsminister, innan han avgick i protest mot den nuvarande ledaren Jeremy Corbyns vänstervridning av partiet. Umunna är en ledargestalt inom mittenfalangen i Labour och hans avhopp kommer säkerligen inspirera fler i den politiska mitten att ge upp kampen om Labour och istället söka sig till detta nya alternativ. Bland de konservativa som anslutit sig till gruppen är Anna Soubry, före detta småföretagandeminister, den största profilen.

– TIG har nu stöd av 18 procent i opinionsmätningar från Yougov. Labour är nere på 23. TIG tar mest från Labour.

3 är från Tories. 4 från Liberal

Vad säger mannen på gatan om TIG?

– Under de tre första dagar som gruppen existerade hade man redan hunnit få ett stöd på 14 procent i en opinionsmätning. Ett stöd som växt till 18 procent i den senaste mätningen från Yougov. Gruppen är därmed mer än dubbelt så stor som Liberaldemokraterna, det traditionella pro-Europeiska mittenalternativet i Brittisk politik. Mottagningen bland vanligt folk får därför anses vara positiv, och bildandet av gruppen betraktas av EU-vänner som direkt nödvändigt för att sätta press på det politiska etablissemanget att antingen hålla en ny folkomröstning eller åtminstone inte tillåta ett no-deal Brexit.

Vad innebär det här för Brexit?

– I förrgår var jag 95 procent säker på att det inte skulle bli en andra folkomröstning. I dag är jag 60 procent säker. Jag tror fortfarande inte att det kommer att bli en ny folkomröstning. Men för första gången är jag inte längre säker. För första gången är jag allvarligt orolig att det inte kommer att bli en Brexit, säger John Gustavsson.

Vad är skillnaden mot tidigare? Det har funnits tydliga krafter som velat ha en andra folkomröstning även förut.

– Skillnaden är att Labour är näst största parti. När de ställer sig bakom går det från att vara kanske 50 ledamöter bakom till att ha flera hundra ledamöter. Det går från att vara ett fringealternativ till att vara en realitet. Då är det på allvar, säger John Gustavsson.

– Sedan är det som Labour tänkt sig en omröstning mellan Theresa Mays alternativ som innebär att Storbritannien blir en lydstat till EU och att stanna kvar. Då får inte folk ens rösta på något tredje alternativ. Det pratas redan om bojkott.

– Det misstag vi på Brexitsidan gjorde var att vi överskattade Bremainsidans respekt för demokrati. När vi hade vunnit folkomröstningen förutsatte vi att Bremain skulle respektera det och att Brexit skulle bli av. Men de fortsatte att kampanja. Det gjorde inte vi.

John Gustavsson har tidigare varit med i Brexitpartiet UKIP och var med och arbetade aktivt i Brexitkampanjen.

Hur påverkar det här Theresa Mays ställning?

– Theresa Mays ställning har länge varit svag, och avhoppen från hennes parti gör den inte starkare, men om detta skulle leda till att hon får parlamentet att gå med på hennes utträdesavtal kommer det ironiskt nog i slutändan att stärka hennes ställning.