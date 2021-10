Konstnär försvarade Vilks – fick stänga utställning efter hot

STOCKHOLM Konstnären Elisabeth Ohlson, mest känd för utställningen ”Ecce Homo” som avbildade bibliska motiv med homosexuella modeller, postade en bild av Lars Vilks på Facebook med anledning av hans död. Det ledde till så mycket hot och hat att hennes pågående utställning på Sergelgatans konsthall i Stockholm stängts tillfälligt, rapporterar Dagens Nyheter.

– Beslutet togs efter att det rullade in hundra och åter hundra hatiska budskap och brinnande eldar på min Facebooksida under min bild på Vilks. Hatet var riktat mot honom, men eftersom jag varit hotad under femton års tid så är jag inte naiv, säger Elisabeth Ohlson till DN.

Utställningen kommer öppna igen under torsdagen. Men Vilks-bilden har Ohlson tagit bort från sin Facebook-sida.

– När sådant här händer så låser man dörren, släcker ner och går hem och funderar. Jag har tagit bort inlägget med Lars Vilks nu, men kommer att öppna utställningen igen. Det känns rätt för annars vinner de här krafterna, säger hon till DN.

I en kulturartikel i Expressen på onsdagen upprepar Ohlson stödet till Lars Vilks och går till attack mot den svenska konsteliten som hon menar svek honom.

”Jag var också provocerad till en början, men när jag tillslut förstod vikten av verkligt fri konst så försvarade jag Lars Vilks i medierna och fick snart ovänner” skriver Ohlson, som konstaterar att ”det var många som inte stod upp för Lars Vilks medan han levde, och det största sveket står den fega konsteliten för”.

Enligt Ohlson borde ”landets konstinstitutioner blixtsnabbt ha arrangerat en stor utställning om satir och hur vi framställer gud och hens profeter. Det hade hjälpt Lars Vilks och det hade hjälpt alla oss andra att förstå vikten av satir i ett öppet demokratiskt samhälle”.

