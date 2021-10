Islamister jublar över Lars Vilks död

Beskedet om konstnären Lars Vilks död i en bilolycka på söndagen togs emot med sorg av många. Men andra gladdes istället åt att Lars Vilks, som dödshotades av islamister efter att ha avbildat Muhammed som rondellhund, har avlidit.

”Bästa nyheten på länge” skriver en twitteranvändare och tillägger ”TAKBIIIR”, vilket har samma betydelse som ”allahu akbar”.

”Nu är det helvetet som väntar på honom” skriver en person som svar på ett inlägg från ”Polskaaraben”.

”Vibez” sörjer visserligen de båda poliser som omkom, men ”garva” när det framkom att även Lars Vilks avlidit.

En annan twitteranvändare gläds även åt polisernas död.

Flera utländska islamist-konton gläds också åt Vilks död.

Lars Vilks and two cops died in collision. no matter how much live protection you lived by you will not escape Allah the most high Alhmdulillah pic.twitter.com/wj5lnAv7yA

Do you know what the "HELL" is, Lars Vilks?

……..

Yes. Now you are facing it, Lars Vilks. say goodbye to your smiles and human protection. Allah is the King of the whole universe. https://t.co/djjWLZEknk

— PisangKelat (@ButterManeh) October 4, 2021