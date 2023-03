Koran föll till golvet – autistisk pojke dödshotas och stängs av från skola

Fyra pojkar har stängts av från skolan Kettlethorpe High School i den engelska staden Wakefield efter att ha tappat en koran på golvet, något som de inblandade beskriver som en olyckshändelse. Boken fick ”mindre skador” efter fallet och modern till en av pojkarna – en autistisk 14-åring – berättar att sonen fått motta flera dödshot efter händelsen, rapporterar Daily Mail.

Det var efter att ha förlorat i tv-spelet Call of Duty som 14-åringen ombads av sina vänner att ta med ett exemplar av Koranen till skolan.

Boken ska därefter på något sätt ha släppts och fallit till golvet, vilket orsakade mindre skador på boken.

Incidenten, som inträffade förra veckan, polisanmäldes som ett hatbrott och samtliga fyra elever stängdes av från skolan. Polisen lade emellertid ned utredningen efter att ha konstaterat att inget brott hade begåtts.

Skolans rektor Tudor Griffiths har efter händelsen gått ut och fördömt pojkarna för att inte ha ”behandlat Koranen med den respekt den borde ha”. Detta vid ett möte i den lokala moskén förra veckan.

Samtidigt sade han att de inblandade eleverna inte hade haft någon elak avsikt.

– Vi förstår exakt känsligheten, skörheten och oron som har uttryckts i synnerhet av den muslimska gruppen och vi vill att våra elever ska förstå och lära från det, sade han.

Vidare fastslog rektorn att fler konsekvenser skulle följa om nödvändigt och att ledningen ska göra sitt yttersta för att se till att en liknande incident aldrig sker igen.

Kettlethorpe High School headteacher, Tudor Griffiths, described the Quran desecration on Wednesday as "a sad day," and pledged "more consequences" will be implemented if necessary. Inspector Andy Thornton said the incident wasn't a criminal matter, but a learning opportunity. pic.twitter.com/WuBrKzIhGj

Falsk ryktesspridning

Mötet vid den lokala moskén hölls efter att falska rykten spridits om att koranen hade bränts eller förstörts av pojkarna.

Vid samma möte deltog också en polis som utrett händelsen samt den autistiska pojkens moder. Iförd en huvudduk berättade hon att hennes son betett sig ” djupt respektlöst”.

– Han hade inga onda avsikter, men han är en väldigt, väldigt dum 14-årig pojke, sade modern.

– Han har inte förstått hur helig er heliga bok är.

Modern berättade också att hennes son blivit livrädd efter att ha mottagit dödshot i samband med händelsen.

– Han har fått dödshot. Han har fått hot om att bli nedslagen ifall han går tillbaka till skolan.

The mother of an autistic 14 year old boy who was involved in the desecration of the Holy Quran at Kettlethorpe High School in Wakefield tells Muslims at Jamia Masjid Swafia that her son is a "very silly boy" without "malicious intent" who is genuinely remorseful. pic.twitter.com/xZGueI4Ctj

— 5Pillars (@5Pillarsuk) February 26, 2023