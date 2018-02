Kraftig ökning av barn som far illa i Eslöv

ESLÖV Sen 2013 har antalet anmälningar om barn som far illa ökat kraftigt i Eslöv kommun. De vanligaste fallet är att barn till missbrukare råkar illa ut och nämndens ordförande vet inte vad ökningen beror på.

De senaste fyra åren har antalet anmälningar om barn som far illa i Eslöv kommun ökat kraftigt. Enligt en rapport sammanställd av barn- och familjenämnden i Eslöv har antalet anmälningar om barn som far illa ökat med 61 procent sen 2013.

Under 2017 tog Socialtjänsten emot 1005 anmälningar om att barn i åldern 0-17 farit illa på något sätt. Av de 1005 fallen rör det sig om 637 unika personer som har blivit utsatta. Siffrorna för 2017 är en absolut toppnotering för kommunen och under 2013 kom det endast in 624 anmälningar. De flesta anmälningar beror barn i åldern 6-12 år.

Den vanligaste typen av anmälan handlar om barn som har problem med föräldrar som lider av någon form av missbruk.

De ökade siffrorna verkar inte få sitt ursprung ur överdriven oro. Rapporten visar att antalet anmälningar som leder till utredningar har ökat i ännu snabbare takt än anmälningarna, från 162 år 2014 till 274 år 2017.

Varför det är en ökande trend med utsatta barn framgår inte av rapporten, inte heller David Westlund (S), ordförande för barn- och familjenämnden, verkar veta 0m någon orsak.

– Vi trodde att det hade stabiliserat sig efter det men nu har det ökat igen. En del kan bero på att man är bättre på att anmäla. Vi vet att förskola och skola har blivit bättre på det. Men det kan inte vara hela förklaringen, berättar David Westlund till Skånska Dagbladet.