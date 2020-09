Kristersson: ”Biden, utan tvekan”

STOCKHOLM Moderaterna är systerparti till Donald Trumps parti Republikanerna. Men M-ledaren Ulf Kristersson föredrar ändå Demokraternas presidentkandidat Joe Biden berättade han i SVT:s Aktuellt. – Jag tycker att Donald Trump är dålig för USA, sade Kristersson.

Både Moderaterna och Republikanerna – som Donald Trump representerar – är med i den internationella organisationen IDU – Global Alliance of Centre Right. Men Ulf Kristersson väljer Demokraternas kandidat i höstens presidentval.

– Biden, utan tvekan, svarade Ulf Kristersson på studioreportern Nike Nylanders fråga vem han helst skulle vilja se vann presidentvalet, Trump eller Biden.

– Därför att jag tycker att Donald Trump är dålig för USA, han är dålig för det amerikanska samarbetet med Europa.

Kristersson sade att det är viktigt att EU och USA står enade mot Kina och Ryssland och tycktes lägga skulden på Trump för att det brustit.

– Jag tror att Biden skulle skapa förutsättningar för ett sådant samarbete, sade Kristersson som också fick frågan om han höll med förre M-ledaren Fredrik Reinfeldt om att det skulle vara en fara för demokratin om Trump vann igen.

– Jag är ingen expert på amerikansk politik men jag tror att den amerikanska demokratin står rätt stadigt, sade Kristersson och hänvisade till att USA:s institutioner (Högsta Domstolen, kongressen och så vidare) är stabila.

Men Kristersson anklagade samtidigt Donald Trump för att föra en söndrande politik.

– Den är djupt skadlig. Både för USA och för resten av världen.

Joe Biden höll under måndagen ett tal där han gav sitt första längre svar på Donald Trumps attacker om att Biden styrs av radikala socialister, och att han skulle ha varit svag och otydlig om kravallerna som plågat USA under sommaren.

– Do I look to you like a radical socialist with a soft spot for rioters? Really, frågade Biden retoriskt under sitt tal.

Politico har analyserat Bidens tal här.

Fox News analyserade talet här.

Watch the latest video at foxnews.com

I Sverige har Bidens tal ifrågasatts i sociala medier.

Den som är övertygad om att Biden står som segrare 3/11 bör nog tänka om … 👇👇 https://t.co/GLibOi1D6Y — Peter Fällgren (@pete_phellgreen) August 31, 2020