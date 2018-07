Kristersson efterlyser ”stram och civiliserad” migrationspolitik – Lovar stänga ute SD från regeringen

ALMEDALEN Å ena sidan säger moderatledaren Ulf Kristersson att han vill se en blocköverskridande överenskommelse om ”en stram och civiliserad” migrationspolitik, samtidigt som han ifrågasätter om Stefan Löfven kan leverera i den frågan. Å andra sidan utesluter han SD som regeringsunderlag. Det meddelade M-ledaren i sitt tal i Almedalen.

Trots att Sverigedemokraterna rusar fram i opinionen är dörrarna stängda för reellt politiskt inflytande i en regering. I vart fall om Ulf Kristersson får bestämma. Det var ett av budskapen i söndagens tal i Almedalen på Moderaternas dag.

– Mitt mål är att bilda regering med Alliansen och jag inser att det sannolikt kommer att bli en minoritetsregering. En sådan regering måste vara pragmatiskt och ytterst ödmjukt förstå att det är riksdagen som bestämmer i Sverige, inte regeringen.

– Jag tror också det kräver en vuxen attityd till politik. Att man respekterar sina motståndare, trots att dom har fel. Och att man faktiskt kan det politiska hantverket, förklarade moderatledaren från scenen.

Just frågan om det politiska hantverket har blivit en het potatis inom Alliansen, den koalition Kristersson vill regera med. Just nu blottas en stor spricka mellan M å ena sidan och C och L å andra sidan, efter förslaget att ge SD ordförandeposter i riksdagen. Det var emellertid inte de egna problemen med Alliansen som Kristersson pekade på.

– Men även pragmatism har sina gränser. Man måste stå upp för sina egna djupt kända värderingar. Så jag har några tydliga villkor för att kunna och ens vilja bilda nästa svenska regering, fortsatte Kristersson.

Tre villkor för Kristerssons regering

Ett av villkoren var att nästa regering måste driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Kristersson varnar att en lågkonjunktur är att vänta. ”Svenska företagare ska uppskattas mer än vad de beskattas”, löd en av meningarna. Det andra villkoret rör utrikes- och säkerhetspolitik där Moderaterna vill se ett närmande till Nato och ett starkare försvar.

– Och jag kommer för det tredje bara bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull migrationspolitik.

I denna del talar Kristerssom om en stor uppgift i att integrera alla de som redan har invandrat till Sverige. Vidare vill han se en blocköverskridande överenskommelse om ”en stram och civiliserad” migrationspolitik. Samtidigt delade Kristersson ut en känga till statsminister Stefan Löfven (S).

– Jag vill det, nu är frågan om Stefan Löfven kan det.

I nästa andetag uteslöt Kristersson alla former av samarbete i regeringsfrågan med Sverigedemokraterna.

– Men moderaterna har fler värderingsgränser. Vi kommer inte att regera med, eller regeringsförhandla, med Sverigedemokraterna.