Kristersson sågas efter gratulationer till Erdogan: ”En svensk kryper”

På söndagen vann Turkiets sittande president Recep Tayyip Erdogan den andra omgången i det turkiska presidentvalet mot oppositionsledaren Kemal Kilicdaroglu. Sveriges statsminister Ulf Kristersson, som behöver Turkiets godkännande för att få in Sverige i Nato, gratulerade Erdogan till valsegern på Twitter.

”Gratulationer Erdogan till ditt återval. Vår gemensamma säkerhet är en framtida prioritering” skriver statsministern från sitt officiella twitterkonto.

Congratulations @RTErdogan on your re-election. Our common security is a future priority.

— SwedishPM (@SwedishPM) May 28, 2023