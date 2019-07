Kristerssons pinsamma tabbe om Trump

SVERIGE Sveriges förre statsminister och utrikesminister Carl Bildt skrev en kritisk krönika riktad till Donald Trump i Washington Post om ASAP Rocky-affären. Nu delar partikamraten och nuvarande partiledaren Ulf Kristersson krönikan på sin Facebook och påstår att det vore olagligt för en amerikansk regeringschef att lägga sig i ett pågående rättsfall. Något som är helt fel.

På lördagen var det dags för Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att göra en kommentar på sin Facebook med anledning av ASAP Rocky-affären.

Han länkar till en krönika i Washington Post av Carl Bildt, där Bildt skriver om att Sveriges statsminister och regering inte kan lägga sig i pågående brottsmål och att rättsväsendet i Sverige är oberoende, att en statsminister har absolut ”noll” möjligheter att påverka utfallet av en rättsprocess.

I sin krönika kommenterar inte Bildt hur det fungerar i USA. Men det gör däremot Ulf Kristersson.

”Carl Bildt reder ut begreppen för presidenter och andra, som har svårt att skilja på politik och juridik. Och påpekar att det i fler länder vore olagligt för en regeringschef att lägga sig i. Till exempel USA”, konstaterar Kristersson tvärsäkert.

Men Ulf Kristersson har fel. I USA har regeringschefen (statschefen i USA:s fall, då det är en republik) rätt att benåda. Både före och efter dom, något som regleras i den amerikanska konstitutionens andra artikel, sektion två, paragraf ett:

”(Presidenten) shall have Power to grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment.”

Presidenter benådar regelmässigt olika brottslingar, ofta precis när presidentmandatperioden är till ända.

Ett exempel på en misstänkt brottsling som blev benådad före dom var Marc Rich. En amerikansk finansman som blev benådad 2001 av Bill Clinton på Clintons sista dag som president.

Efter Carl Bildts krönika har det påtalats att även Bildt i sak har fel. Regeringen får enligt grundlagen avbryta en brottsutredning om det finns synnerliga skäl, även om detta sällan sker. Vad som är synnerliga skäl definieras inte.

”Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag (2010:1408).”

Regeringsformen 12:e kapitel, 9 paragraf, andra stycket: pic.twitter.com/kYWVRnrRRm — Peter Sellei (@PeterSellei) July 27, 2019

Läs hela Ulf Kristerssons inlägg här: