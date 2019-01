Kritiserad kvinnomarsch-arrangör: Islam har alltid varit feministiskt

USA Kvinnomarsch-arrangören Linda Sarsour har fått hård kritik för sina kopplingar till Louis Farrakhan och Nation of Islam. Nu slår hon tillbaka mot kritiken och menar att islam är en feministisk rörelse.

Den amerikanska aktivisten Linda Sarsour har bland annat engagerat sig i Black Lives Matter-rörelsen, mot Trumps inreseförbud och är en av arrangörerna bakom Women’s March.

Men framförallt är Sarsour en muslimsk aktivist, som inledde sin bana med att försvara amerikanska muslimers rättigheter efter terrorattackerna 2001.

Kritiken mot Sarsour från feministiskt och antirasistiskt håll har under åren växt mot att hon inte tagit avstånd från antisemitism och homofobi, och för hennes kontakter med Louis Farrakhan och Nation of Islam, som klassas som en hatgrupp i USA.

Nu slår Sarsour tillbaka mot sina kritiker, och menar att islam i själva verket innehåller all feminism och antirasism som behövs. Detta i ett filmat föredrag som spridits av Middle East Media Research Institute, MEMRI.

– Vi behöver ingen arbetarrörelse eller miljörörelse. Vi behöver inte ens Black Lives Matter, säger Sarsour i filmen.

– För vår religion har redan lärt oss att svarta liv är viktiga långt innan det fanns någon hashtagg eller en rörelse som protesterar på gatorna, fortsätter Sarsour. Vår religion har alltid varit antirasistisk, feministisk och för rättigheter. Jag behöver inte människor i väst, eller i Europa eller i USA som lär mig om feminism.

U.S. Political Activist Linda Sarsour: The Prophet Muhammad Was a Human Rights Activist; We Don’t Need the West to Teach Us about Feminism pic.twitter.com/Lt6mrCneEG

— MEMRI (@MEMRIReports) 9 januari 2019