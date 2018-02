Kurdiska YPG överlåter Tell Rifaat till Syriska regeringsstyrkor

AFRIN Kurdiska YPG överlåter kontrollen av Tell Rifaat till Syriska armén. Samtidigt fortsätter Turkiet sina bombningar över provinsen.

Kriget i Afrinprovinsen i nordvästra Syrien/västra Kurdistan tar nya vändningar då kurderna tillåter syriska regeringsstyrkor tillträde till provinsen.

Turkiet fruktar att kurderna i norra Syrien kommer utropa självständighet. Turkiet ser kurdiska YPG som en naturlig del av den kurdiska organisation de terroristklassat, PKK, varmed de invaderat Afrinprovinsen, som YPG kontrollerar.

Kurdiska YPG-styrkor har länge vädjat till Assadregimen om hjälp mot Natos näststörsta armé och dess lejda jihadister.

Enligt ryska statsmedian Sputnik ska YPG nu ha överlåtit kontrollen av Tell Rifaat till Syriska regimstyrkor.

I sociala medier syns bilder på människor i Afrin som dansar med PKK-ledaren Abdullah Öcalans porträtt jämte porträttet på Syriens president Bashar Al Assad.

#Syria Main Square of #Afrin this morning:#YPG sold kurdish independence to #Assad-regime pic.twitter.com/hWSmj4ZaoJ

— Mark (@markito0171) 22 februari 2018