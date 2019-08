Kvinna kokade nedblodade trosor i hotellets vattenkokare

En brittisk kvinna som tagit in på hotell fick mens och upptäckte att hon glömt att packa ned trosor. Så hon kokade sin nedblodade trosor i hotellets vattenkokare – tipsade om metoden på ett socialt medium. ”Snabbt och hygieniskt” tyckte kvinnan.

Författaren Gill Sims höll inte med om det när hon delade en skärmdump av kvinnans inlägg på Twitter, med kommentaren att hon borde tvättat av dem i vasken som en ”normal person”. Sims skrev också att hon aldrig mer kommer koka te på ett hotell.

I…what? What the ACTUAL FUCK? Why wouldn’t you just rinse them in the sink like a NORMAL FUCKING PERSON? Who the FUCK boils their knickers in a kettle AND THEN PROUDLY POSTS ABOUT IT ON SOCIAL MEDIA? WHAT IS WRONG WITH PEOPLE? Also, I’m never making tea in a hotel again! pic.twitter.com/yPoPBbcWMr

— whymummydrinks (@whymummydrinks) August 7, 2019