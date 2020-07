”Lilla sjöjungfrun” i Köpenhamn vandaliserad: ”Rasistisk fisk”

KÖPENHAMN Statyn ”Den lilla sjöjungfrun” vid hamnen i Köpenhamn har vandaliserats med det klottrade budskapet ”rasistisk fisk”, rapporterar The Guardian.

Klottret är skrivet på stenen som statyn står på, och det är inte första gången statyn angrips av vandaler. Tidigare har statyn blivit halshuggen, fått en arm avhuggen, knuffats ned från stenen och fått färg över sig.

Läs även: Afrosvenskarnas riksförbund kritiserar staty av Gustav III: ”Många av oss som är svenskar idag har drabbats”

Polisen säger att ingen tagit på sig ansvaret för den senaste attacken, men att det utreds som skadegörelse.

– Jag har lite svårt att se vad som skulle vara särskilt rasistiskt i sagan om den lilla sjöjungfrun, säger Ane Grum-Schwensen, forskare vid HC Andersen-centrum vid Södra Danmarks universitet.

Nyligen har danska myndigheter fått kritik då ett mord på en färgad man inte utretts som rasistiskt motiverat.

Under Black Lives Matter-demonstrationer runt om i världen har statyer angripits, i många fall då de föreställt personer med anknytning till kolonialism och slavhandel, men i en del fall har statyer som föreställer personer som kämpat mot slaveri och rasism attackerats.

Läs även: Nytt krav på att Gandhi-staty tas bort: ”En fascist, rasist och sexuell förbrytare”

På torsdagen brändes en staty av en älg upp i Portland i USA i samband med en demonstration.

Elk fire keeping me warm. N.W.A. playing in the background. pic.twitter.com/SwkvPFtgGN

— Tuck Woodstock (@tuckwoodstock) July 2, 2020