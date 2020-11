Lista: 5 bästa komikerna på Youtube just nu

Under pandemin har stand up-branschen fått sig en törn och haft svårt att arrangera några shower. På Youtube finns dock redan timtals med inspelat material från de allra bästa. Behöver man slå ihjäl några timmar med humor finns det alltså en guldgruva att ösa ur. Nyheter Idag listar här de 5 bästa komikerna just nu.

5. Tim Dillon

Tim Dillon är ytterligare en i raden av komiker som nått en bredare publik genom Joe Rogans omåttligt populära podcast The Joe Rogan Experience. Där har han bland annat medverkat i ett omtalat avsnitt tillsammans med konspirationsteoretikern Alex Jones som sändes strax innan det amerikanska valet.

Utöver sin stand up lägger Tim Dillon med jämna mellanrum upp sketcher på sin Youtubekanal. Han driver dessutom världens just nu roligaste komikerpodd The Tim Dillon Show där han skojar om politik, konspirationsteorier, sin uppväxt på Long Island och mycket mer.

4. Will Franken

Den helt klart minst kände på listan. Men den inspelade showen om fenomenet Greta Thunberg från 2019 gör att den Londonbaserade amerikanen förtjänar en plats här.

Med sina imitationer och annorlunda stil är hans shower nästan mer enmansteater än stand up. De följer också en tydligt uppbyggd storyline vilket inte är särskilt vanligt i stand up-shower.

Klippet när han skojar om Greta Thunberg, klimataktivism och politisk korrekthet är bland det roligaste som släppts på senare år.

3. Dave Chappelle

Om man bara ser till hans popularitet och framgång de senaste åren förtjänar han nog förstaplatsen. Det som framför allt imponerar med Chappelle är hans enorma produktivitet.

Efter genomslaget med Chappelle’s Show under början av 2000-talet lämnade Chappelle rampljuset. När han kom tillbaka gjorde han det med storm. Mellan 2017-2019 släppte han inte färre än 5 timmeslånga specials på Netflix (inspelade 2015-2019). Det är ett facit som ingen annan komiker kunnat mäkta med.

Den roligaste av dem är The Age of Spin som är inspelad 2016 i Hollywood. Där behandlas vitt skilda ämnen som könsbyte, Bill Cosby och en idé till superhjältefilm som tyvärr aldrig filmatiserats.

2. Louis CK

Under #MeToo-hösten 2017 anklagades Louis CK för att ha onanerat framför kvinnliga komiker. Den rödlätte komikern erkände sin skuld och bad om ursäkt (men menade att han frågat om tillåtelse först) och fick samtidigt sin Netflix-film som strax skulle ha premiär borttagen av plattformen.

Efter cirka ett år i exil gjorde han comeback på stand up-scenen och fick då återigen befinna sig i stormens öga när en av hans shower spelades in och lades upp på Youtube utan hans medgivande.

I den läckta inspelningen skämtade CK bland annat om identitetspolitik, handikapp och skolskjutningen i Parkland. Det ledde till hård kritik bland annat från komikern och regissören Judd Apatow som hävdade att CK gått för långt.

För de som följt CK:s karriär var dock inte den läckta inspelningen särskilt avvikande från hans tidigare material. Han har alltid gått till extremerna i sin komik. Men han har gjort det med sådan finess att han nästan alltid fått med sig även de bajsnödigaste av åhörare.

Hans senaste special släpptes i början av 2020 på hans hemsida. Där återkommer många av de skämt som fanns i den läckta inspelningen samt hans på anklagelserna under #MeToo.

1. Bill Burr

Den ettrige Bostonkomikern är väldigt ofta andra komikers favorit. Hans obrydda stil och fullkomliga brist på självcensur är nog en stor anledning till det. Inget ämne är tabu för Bill Burr.

När komiker bygger upp ett skämt börjar de oftast med ett påstående som alla i publiken accepterar för att sedan långsamt vagga in dem i deras galenskap. För Burr är det precis tvärtom.

Burr börjar exakt där det skaver som mest och ger sedan en galen men samtidigt väldigt logisk förklaring till sin ståndpunkt. När han är klar har han publiken med sig på en premiss som de först tyckte var fullständigt vansinnig.

Det kändaste exemplet på det är hans rutin om hustrumisshandel i 2012 års special You People Are All the Same.