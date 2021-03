Lockdown-kritisk bok stoppad av Amazon

Amazon stoppar översättningen av en svensk bok om covid-19 från försäljning på sin plattform. Amazon skriver till förlaget att boken strider mot deras riktlinjer och att man hänvisar sina kunder till ”officiella källor” i fråga om covid-19. – Det är en väldigt lågmäld och nyanserad bok, men det som är kontroversiellt med den är att den säger att den här lockdown-politiken inte fungerar, säger bokens förläggare Björn Eklund till Nyheter Idag.

Amazon stoppar den engelska översättningen av Sebastian Rushworths bok ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel” från Karneval förlag.

Boken, som fått den engelska titeln ”Covid: Why most of what you know is wrong”, skulle ha utkommit 5 mars, men i ett mejl till förlaget har Amazon meddelat att man inte kommer tillåta boken på sin plattform.

Skälet är enligt Amazon att boken strider mot deras riktlinjer. Amazon skriver också att man hänvisar sina kunder till ”officiella källor” i fråga om covid-19.

Nyheter Idag har pratat med bokens förläggare Björn Eklund på Karneval förlag om Amazons beslut.

Har du någon aning om vad Amazon menar när de skriver ”officiella källor”?

– Nej, jag vet inte. Det är så kryptiskt det där. Jag tolkar det som att det har med innehållet att göra, att de stoppar boken. Varför skulle de annars ta upp att de bara vill rekommendera sina kunder att ta del av de officiella råden?

Det borde nästan betyda att man inte kan ge ut en bok om covid på Amazon överhuvudtaget.

– Nej. Å andra sidan, det finns ju en annan bok om covid-frågan som de säljer, som kanske är mer kontroversiell än Sebastian Rushworths. Det är den här boken som jag gav ut förra året på svenska, av två tyska forskare. Den hette ”Falsklarm om corona?”.

– Den är jättestor i Tyskland och finns på engelska också. Och den distribueras av Amazon. Den kom väl i september-oktober på engelska. Jag skulle säga att den sticker ut mer än vad Rushworths gör. Men det är möjligt att de har skruvat åt, så att det är svårare att ta sig in nu än det var för ett halvår sedan. Och att de kanske inte haft tid att gå igenom gamla böcker.

– Det har ju varit så överhuvudtaget på de här Big Tech-plattformarna, på Youtube och Twitter, det har varit omfattande censur. Det har pågått under hela den här covid-epidemin. Censur då i form av att man stoppar människor, man stänger av konton och så vidare.

– Så att Amazon också tillämpar det är ganska logiskt, för de tillhör ju också de här stora företagen som förmedlar information till människor på olika sätt.

Vad tror du är det mest kontroversiella inslaget i Rushworths bok?

– Det är en väldigt lågmäld och nyanserad bok, men det som är kontroversiellt med den är att den säger att den här lockdown-politiken inte fungerar. Det finns inget vetenskapligt underlag för att nedstängningar av hela samhällen fungerar.

– Det är klart att det är kontroversiellt om alla världens länder håller på med de här nedstängningarna. Så säger den här författaren då att det här fungerar inte, det här är helt fel.

Vad händer med den engelska översättningen av boken nu?

– Den är ju klar, så jag håller på att kolla hur jag kommer runt Amazon. Det kommer nog lösa sig under dagen. Jag kommer ju komma ut med boken, men det tråkiga med att inte komma med i Amazons utbud är att de är totalt dominerande.

– Å andra sidan kommer en sån här bok spridas i hög grad genom författarens stora nätverk. Om han bara kan meddela sina följare att nu finns boken på engelska och ni kan beställa den här, kommer beställningarna riktas till den plattform som säljer boken. Då kanske det inte gör så mycket att inte Amazon säljer den.