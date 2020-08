Löfven om Beirut: ”I kväll är våra tankar med offren” – fortfarande tyst om 12-åriga flickan i Norsborg

SVERIGE Stefan Löfven (S) uttryckte snabbt sina kondoleanser efter att över 100 människor mist livet och 4 000 personer skadats i två explosioner i Beirut i Libanon på tisdagskvällen. Men han har – på onsdagsförmiddagen – fortfarande inte uttalat sig om den tolvåriga flickan som mördades i Norsborg.

Enligt libanesiska myndigheter var det 2 750 ton av det explosiva materialet ammoniumnitrat som av oklar anledning förvarades i Beiruts hamnområde och som exploderade. Presidenten Michel Aoun uppger enligt BBC att ammoniumnitratet har funnits i hamnområdet i sex år, något han menar är ”oacceptabelt”.

Över 100 människor har mist livet och 4 000 är skadade. Dödstalet förväntas att stiga.

Enligt uppgifter till Reuters kan det handla om ett svetsarbete som gett en gnista till det mycket lättantändliga ammoniumnitratet.

Knappt hade dammet hunnit lägga sig efter explosionerna när Sveriges statsminister Stefan Löfven kommenterade händelsen på tisdagskvällen.

Tonight our thoughts are with the victims of the devastating explosion in #Beirut. We extend our condolences, support and heartfelt sympathies to the people of #Lebanon.

— SwedishPM (@SwedishPM) August 4, 2020