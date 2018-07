Löfvens skärpta migrationspolitik: Ett nytt Malmö på fyra år

SVERIGE Migrationsverket har nu kommit med sin senaste prognos över invandringen till Sverige under de kommande åren. Antalet asylsökande kommer att öka – men störst framöver kommer anhöriginvandringen vara.

Enligt Migrationsverkets nya prognos kommer 23 000 att söka asyl i Sverige i år, och 29 000 nästa år. Det utgår från antagandet att den tillfälliga skärpta lagstiftningen upphör i mitten av nästa år, och därför tror myndigheten att fler kommer att söka asyl här under de kommande åren.

”Det är dock inte klart vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 eller hur den politiska utvecklingen ser ut efter riksdagsvalet. Utvecklingen påverkas även av vad som händer med migrationspolitiken inom EU. En annan osäkerhetsfaktor som kan påverka asylprövningen framöver är den nya gymnasielagen, vars tillämpning ifrågasatts i domstol”, skriver Migrationsverket.

Av de 23 000 som söker asyl i år väntas 1 500 vara ensamkommande barn. Samtidigt tros 56 000 personer söka uppehållstillstånd som anhöriga. Drygt 24 000 bedöms få avslag på sin asylansökan, och cirka 9 000 kommer att lämna landet självmant.

Väntas öka

Under det första halvåret fick 66 661 personer uppehållstillstånd. Den största delen, 23 981 personer, fick det via anknytning, medan 11 419 individer fick asyl.

Över de kommande åren väntas asylinvandringen öka. Migrationsverkets planeringsantagande för 2020 och 2021 är 35 000 sökande per år. Sammanlagt innebär det att 122 000 kommer att söka asyl i Sverige under 2018–2021. Under den tiden väntas också 181 000 personer söka uppehållstillstånd som anhöriga.

Drygt 300 000 personer kommer alltså att söka uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande eller anhöriga under de kommande fyra åren. Det kan jämföras med att det bor ungefär 330 000 invånare i Malmö.

