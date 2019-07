Lööf kräver att M och KD väljer sida: Oss eller SD

Nu kräver Annie Lööf att M och KD ”ger sig till känna” och väljer sida inför nästa val. Och de sidor man har att välja mellan är enligt Lööf för eller emot SD.

– Jag hade gärna bildat en alliansregering i höstas men vi fick inte tillräckligt med stöd och då var den en stora frågan inom alliansen om vi ska vi ta stöd av SD eller söka stöd över blockgränsen, säger Lööf i SVT:s Morgonstudio.

– Liberalerna och Centerpartiet sa nej till att förhandla och samarbeta med SD och där moderaterna och kristdemokraterna nu, inför nästa val, faktiskt måste ge sig till känna vilken väg väljer. Vill de samarbeta med liberala partier över blockgränsen eller vill de samarbeta och förhandla med Sverigedemokraterna, fortsätter Lööf.

I P1 Morgon riktar Lööf sin kritik mot KD för att de öppnat dörren för samtal med SD, vilket enligt Lööf utesluter ett nytt allians-samarbete mellan de borgerliga partierna.

– Jag beklagar att de öppnar upp den dörren och tar det stora klivet. Samarbetar man och förhandlar med SD så kan man inte samtidigt förhandla med oss övriga i alliansen, säger hon i P1 morgon.

Tidigare har Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni sagt till SVT att man inte kommer förhandla med SD.

– Vi kommer inte att förhandla med SD. Om Kristdemokraterna vill samarbeta med SD kan det försvåra. Men låt oss återkomma inför 2022 och se var KD står rent konkret politiskt:om de då vill de samarbeta med oss eller högerut? sade Sabuni, som tillade att ett nytt allianssamarbete bara är möjligt om KD stänger dörren till SD.

Lööfs utspel får kritik på Twitter

Eh, men C och L har ju redan valt rödgröna blocket. Skulle KD stödja en ny fejkvalrörelse från er? #almedalen2019 https://t.co/LWphh3K4fS

Det är ganska magstarkt av både Lööf och Sabuni att i ultimativa ordalag nu kräva av KD & M att välja mellan oss & dem.

Speciellt när det va just C & L som stack kniven i ryggen på sina gamla allianskollegor så sent som i Januari och valde Löfven #svpolhttps://t.co/XwHEaAW04e

— Mikael Eriksson (@_MikaelEriksson) July 4, 2019