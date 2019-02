M och KD vill sparka ut Orbáns parti ur EU-grupp: ”Verkar inte lämna frivilligt”

STOCKHOLM/BRYSSEL Ungerska regeringspartiet Fidesz ska sparkas ut från EPP, den stora konservativa partigruppen i EU-parlamentet. Det tycker både Kristdemokraterna och Moderaterna. – De verkar inte lämna frivilligt och de ändrar helt uppenbart inte inställning i fundamentala frågor. Då ser vi inte något annat alternativ till att de utesluts, säger moderatledaren Ulf Kristersson till TT.

Ungerns regeringsparti Fidesz får hård kritik från Moderaterna och Kristdemokraterna. Tomas Tobé, Moderaternas förstanamn på listan till EU-parlamentsvalet, säger till Metro att Moderaterna står bakom den process som inletts mot Ungern vilken kan sluta med att Ungern förlorar sin rösträtt.

– Jag är mycket kritisk till utvecklingen i Ungern och anser inte att Fidesz bör vara kvar i partigruppen, det är dags för dem att lämna nu, säger Tomas Tobé.

Hans partiledare Ulf Kristersson är kritisk mot att Fidesz haft politiska kampanjer riktade mot ungerskfödde amerikanske affärsmannen George Soros och EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker.

– Det finns en antisemitisk underton och ett språkbruk som är helt oacceptabelt, säger Kristersson.

David Lega, som står högst upp på listan till EU-parlamentet ihop med Sara Skyttedal, kritiserar Fidesz ”värdegrund” och menar att Fidesz därför bör uteslutas.

Peter Kullgren, KD:s partisekreterare, skriver i ett pressmeddelande:

””Vi anser inte att Fidesz hör hemma i EPP och menar att de bör uteslutas.”

Beskeden från M och KD har möts av många reaktioner.

TV4-journalisten Marcus Oscarsson tycker att Fidesz och Viktor Orbáns agerande ”strider mot EU:s grundläggande värderingar”.

På Twitter skriver politiske kommentatorn och debattören Fnordspotting om KD:s och M:s krav.

Här är grejen: Man kan kritisera Fidesz för mycket, men de tar inte in 800 000 invandrare under en sexårsperiod. Extrapolerar man det några årtionden in i framtiden inser man varför valet är enkelt, och att Fidesz med sina fel och brister är att föredra framför vad vi har idag.

— Fnordspotting (@Fnordspotting) February 22, 2019