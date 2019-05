”Maktens lakejer” Aron Flams sågning av SVT och SR på första maj

STOCKHOLM Förra året fick komikern, poddaren och antisocialisten Aron Flam ett eget demonstrationståg strax bakom Socialdemokraterna i Stockholm. I år blev det nobben och i stället hölls en demonstration utanför SVT och SR på Gärdet. Förutom Flams traditionsenliga paroll om att ”Krossa socialismen” var udden i år även riktad mot de två statliga mediejättarna – ”Lägg ner Public Service”.

Under demonstrationen talade bland annat medieentreprenören Mikael Heinig. Han berättade om hur han följer hur SVT:s och SR:s rapportering och gav exempel på hur de två statliga medierna missköter sig.

Kai Rämö från Medborgerlig Samling och Johan Öhman Saldes från Klassiskt Liberala Partiet talade också. Ingen politiker från något av riksdagspartierna dök upp för att visa stöd i Aron Flams korståg mot socialism och public service.

Heinig berättade bland annat om hur det var Sveriges Radios profilerade utrikeskorrespondent Cecilia Uddén – och inte Margot Wallström – som myntade uttrycket ”utomrättsliga avrättningar”, något Uddén i ett inslag påstod att israeliska poliser ägnade sig åt.

Det var först senare som Wallström använde uttrycket – något som Uddén senare rapporterat om.

Aron Flam avslutade demonstrationen med ett förberett tal där han gick hårt åt SVT och SR. Flam tog upp det faktum att sedan årsskiftet är SVT och SR skattefinansierat. Det är inte längre en TV-licens och det går inte längre att hävda att SVT eller SR inte är statliga megafoner.

– De har tagit av sig masken och erkänt vad de är. De är statstelevision, regeringens megafon. De är maktens lakejer, sade Flam.

Han påminde om att debatten om att skattefinansiera public service uteblev. SVT arrangerade en debatt – när beslutet var fattat.

– Först veckan efter när människor skrek ut sin vånda på internet anordnar de ett så kallat ”debattprogram” för att låta en del av missnöjet pysa ut. Anordnat efter att de stulit våra pengar för att du som är bestulen ska få vädra dina känslor och känna dig lyssnad på i förövarens eget hem, sade Flam.

Läs hela talet här:

Aron Flams Förstamajtal: Public Service Kamrater, Första maj är en socialistisk helgdag. Som alla socialistiska idéer handlar om att ta något från alla – i det här fallet en av årets dagar – och sen ge det till sig själva. Det är vad första maj är – en dag som brukade tillhöra alla människor men som nu tillhör socialisterna. Samma sak kan sägas om Public service – som hörs på namnet är det en tjänst till alla – som genom socialisternas försorg blivit en tjänst till dem själva. Det är genom Public service de upprätthåller ett informationsmonopol. Public service är så stort att så kallade oberoende medier inte kan konkurrera med dem vilket tvingar dem att söka bidrag av staten vilket de givetvis får eftersom de då blir beroende av statens pengar snarare än sina egna kunder. I stället för att göra nyheter och kultur som du vill ha och behöver gör de kultur och nyheter som staten vill ha och behöver. Jörgen Huitfeldt hoppade av för att han förstod att de hade mörkat information om migrationens kostnader. Det störde honom. Något de hade gjort i åratal. Hade han varit en riktig journalist och inte en statligt betald propagandist hade han för länge sedan hoppat av och kunnat berätta att de också mörkat narkotikapolitiken som gjort att vi nu har näst högst antal döda missbrukare i EU, försvarspolitiken som gjort att vi inte har ett försvar, utrikespolitiken som gjort oss utfrysta från demokratiernas gemenskap, terrorism – där vi får veta varför det är synd om terroristerna men aldrig deras offer, jämställdhet mellan könen har de gjort till ett krig mellan könen genom att företräda en ideologi som förutsätter att det inte finns några kön SAMTIDIGT som det ena könet är gott och det andra är ondska på två ben, klimatpolitik där de omöjliggör en normal dialog genom att brännmärka alla som inte vill införa eko-fascism som kättare, historia där de hjälpt sossarna att lägga den till rätta för att dölja att de medverkade och var aktiva medlöpare till historiens största folkmord och givetvis kulturpolitiken. För när en organisation får i uppdrag att göra kultur för alla blir det kultur för ingen. Kultur ska skildra det mänskliga dramat med alla dess skavanker, vårtor och stank. Det mänskliga dramat är inte bara hopp och glitter utan även lidande och ångest. Skildrar du inte det gör du inte drama. Du försöker knåda verkligheten tills den är lika utslätad, banal och tråkig som du själv är. Det är kulturell misshandel. Det är kulturell dödshjälp. Konst ska erbjuda en möjlighet till transcendens. Tycker du att melodifestivalen erbjuder transcendens? Vad Public service gör är att utrota all talang, all genialitet, allt vackert och forma det till samma gråa betong som byggnaderna de sitter i. Sedan 2019 är Public service finansierat genom skattesedeln. De har tagit av sig masken och erkänt vad de är. De är statstelevision, regeringens megafon. De är maktens lakejer. Skattefinansieringen genomfördes utan en offentlig debatt – först veckan efter när människor skrek ut sin vånda på internet anordnar de ett så kallat ”debattprogram” för att låta en del av missnöjet pysa ut. Anordnat efter att de stulit våra pengar för att du som är bestulen ska få vädra dina känslor och känna dig lyssnad på i förövarens eget hem. Resultatet av Public service är en ointressant kultur – en kulturens potemkinkuliss – som vare sig erbjuder sanning eller transcendens. Jag har jobbat på SVT. Jag har försökt det alla säger åt en, att man bör förändra systemet inifrån. Jag anser att det inte är möjligt. Systemet är feltänkt från början oavsett vem som har makten. De som jobbar där får betalt för att ljuga åt staten. Jag måste betala för min egen konkurrens. Du betalar för din egen indoktrinering. För Public service betalar du 8,4 miljarder. För det får vi 15 947 poliser, 14 513 sjuksköterskor med grundutbildning och 17 072 brandmän. Det är dit pengarna annars hade gått! Kultur måste få vara fri – annars är det inte kultur utan propaganda. Det är vad Public service sysslar med. Avslutningsvis vill jag bara säga – They may take our taxes but they may never take our freedom.

