Malmö stad frågade ut Modiri om Förintelsen: ”Ganska surrealistiskt”

MALMÖ När Navid Modiri skulle leda ett evenemang arrangerat av Malmö stad blev han först utfrågad om sin syn på Förintelsen. Detta på grund av att han hade haft Ingrid Carlqvist som gäst i sin podcast.

– Det är först i efterhand som jag har funderat på hur bisarr den situationen var, berättar han.



Navid Modiri berättar att han i början av 2019 hade fått uppdraget att leda Näringslivsgalan som arrangeras av Malmö stad, men att röster höjdes mot hans medverkan.

Anledningen var att Modiri hade intervjuat Ingrid Carlqvist, som har kallats förintelseförnekare. Efter det fick han hård kritik i medierna för att inte ha varit tillräckligt kritisk i bemötandet av Carlqvists åsikter, och för att han av misstag publicerade avsnittet på Förintelsens minnesdag.

Modiri blev då kontaktad av arrangörerna för galan som uppgav att det fanns frågetecken kring hans egen syn på Förintelsen. Folk hade hört av sig och ifrågasatt att han skulle leda evenemanget, för att han kunde ha ”obehagliga åsikter”.

– Det var flera personer som hotade med att gå till media eller hotade med drev på sociala medier om de skulle ha kvar mig som moderator, säger Modiri.

– Det här är mot bakgrund av att jag under de senaste tio åren har jobbat med olika typer av engagemang kring antirasism, jobbat med stora antirasistiska organisationer, varit på studiebesök i Srebrenica och stöttat olika aktörer inom den antirasistiska rörelsen. Och, by the way, själv är svartskalle.

Modiri kallades till ett möte med arrangörerna för att reda ut saken.

– Det som händer är att jag hamnar på Malmö näringslivskontor och får då väldigt märkliga frågor om min syn på Förintelsen och var jag står i frågan och vilka åsikter jag har, vilket var ganska surrealistiskt. Jag svarar på frågorna med ett leende och på ett väldigt mjukt och lugnt sätt, för det finns ingen poäng för mig att brusa upp eller lacka ur, säger Modiri som påpekar att han lutar sig mot historikernas konsensus om vad som hände i Förintelsen.

– Till slut är det en person i rummet, en av medarbetarna på Malmö kommun, som reser sig upp och slår nävarna i bordet och säger ”nu fan räcker det”.

Modiri berättar att medarbetaren påminde om hans engagemang mot rasism, och att det hela slutade med att arrangörerna valde att behålla honom som moderator. Galan gick av stapeln som planerat och det blev inget drev i medierna.

– Det är först i efterhand, när saker och ting lugnar sig och man får lite distans, som jag har funderat på hur bisarr den situationen var, säger Modiri som ångrar att han inte spelade in mötet.

Han beskriver arrangörernas beteende som ängsligt och oroligt och tror att det grundar sig i Malmös faktiska problem med antisemitism.

– Det finns en känslighet, tror jag, i Malmö kommun kring den här frågan som kan skapa en hel del rädsla och ängslighet, för att de kanske själva har en hel del problematiskt bagage.

Nyheter Idag pratar med Lena Persson på Malmö stads näringslivskontor.

– Vi kallade upp Navid till oss direkt när vi hade fått höra om podden för att höra hur hans syn på det hela var. Det med Förintelsen var ju en liten del av programmet men tillräckligt mycket ändå för att… Sådana åsikter får vi liksom inte ha i Malmö stad, utan alla är lika och vi får liksom inte hålla på med sådana här fördömanden.

Var ni osäkra på vad han tyckte?

– Jag upplevde inte att han i programmet själv hade de här åsikterna, och det var det flera andra som inte heller gjorde. Men vi ville ju verkligen veta vad hans åsikt var, så att inte vi uppfattar en sak och sedan skulle han stå för någonting annat, säger Lena Persson.

– Vi vill ju inte att någon folkgrupp ska känna sig utelämnad eller inte delaktig i vårt näringsliv.

Lena Persson säger att Modiri sedan gjorde ett väldigt bra jobb som moderator.

