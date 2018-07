Malmöterrorist kopplas till bestialiskt IS-mord

MALMÖ Tidigare Malmöbon Osama Krayem, 25, misstänks vara inblandad i ett brutalt IS-mord där en jordansk pilot brändes levande till döds, skriver belgiska tidningen La Libre. Krayem utreds även för delaktighet i Parisattacken hösten 2015 och för terrorattentaten i Bryssel året därpå.

Osama Krayem lämnade Malmö som 22-åring och sitter sedan mars 2016 i belgiskt häkte. Han är misstänkt för inblandning i flera terrorbrott: Dels attacken under en konsert i Paris, den 13 november 2015, dels terrorattackerna i Belgien, den 22 mars 2016. På flera bilder poserar han jämte IS-flaggor, skriver Expressen.

Nya uppgifter från belgiska myndigheter gör gällande att Osama Krayem ska ha varit inblandad i ett ökänt IS-mord på en jordansk pilot, Muath al-Kasasbeh, som brändes levande i en bur. Avrättningen skedde 2015 och filmades av terrororganisationen.

Vistades på samma plats som bödlarna

Enligt den nya informationen ska Osama Krayem ha vistats på samma plats som Islamiska Statens (IS) bödlar när den jordanske piloten brändes levande. La Libre avslöjar också att den tidigare Malmöbon ska ha varit en viktig soldat i IS.

Swedish ISIS-terrorist Osama Krayem (from Malmö), charged with involvement in Brussels attacks in 2016, was allegedly also present when Jordanian pilot was burnt to death by ISIS in cage in Syria. #ISIS https://t.co/QuAABmf1Ns

— Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) 6 juli 2018