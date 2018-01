Mamman till barnmodellen som hamnat i centrum av H&Ms marknadsföring och rasismbråk: ”Get over it!”

H&M har fått global medieuppmärksamhet för sin senaste klädkollektion efter att de lät en barnmodell posera i en tröja med trycket ”coolest monkey in the jungle”. Barnmodellen hade mörk hudfärg, varmed internet exploderade i ett bråk om rasism. Nu läxar uttalar sig mamman till barnmodellen.

”Sluta ropa varg hela tiden, onödigt. Get over it!”, skriver hon på Facebook.

Det multinationella storföretaget H&M har låtit en barnmodell posera i iförd en tröja med trycket ”coolest monkey in the jungle”. Barnet har mörk hudfärg. Som väntat har det lett till ett ramaskri på internet där många kändisar i såväl Sverige som internationellt menar att det är rasistiskt av H&M.

H&M har i sin tur, efter den globala medieuppmärksamheten, bett om ursäkt och tagit bort tröjan från sitt sortiment.

Nu lägger mamman till barnmodellen sig i debatten. Det uppger brittiska Daily Mail.

Hennes budskap? ”Get over it!”

På Facebook har mamman svarat folk som blivit upprörda.

”Jag är mamman och det här är en av hundratals kläder min son har provat” skriver hon på engelska och fortsätter ”Sluta ropa varg hela tiden, onödigt. Get over it!”

Mamman blir då ifrågasatt varför hon ”försvarar rasismen”.

”Jag förstår verkligen inte, inte för att jag inte vill, snarare för det inte är mitt sätt att tänka”, svarar hon.