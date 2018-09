Pojke gripen efter knivbråk vid skola i Jönköping

JÖNKÖPING Polisen har gripit en pojke under 15 år efter ett knivbråk vid Råslättsskolan i Jönköping. Två elever ska ha blivit skadade och en sägs ha förts till sjukhus.

Enligt uppgifter på polisens hemsida kom ett larm strax före klockan 8 på onsdagsmorgonen om att en person befann sig på Råslättsskolans skolgård med en större kniv i handen. Två elever blödde men ingen verkar ha blivit allvarligt skadad.

En förundersökning om grov misshandel har inletts och en misstänkt person har omhändertagits av polisen. Det var när polisen gjorde en husrannsakan som man påträffade den misstänkte – en pojke under 15 år – och kunde gripa honom.

Förskolechef Peter Lindström berättar för Jönköpings-Posten att den misstänkte själv är en elev på skolan. Han uppger också att en av de skadade eleverna har förts till sjukhus med ambulans.

Polisen har just nu ett stort antal poliser på plats vid Råslättsskolan som arbetar med att samla in information från de personer, elever, lärare och andra som har varit på plats under morgonen.

Texten kan uppdateras.