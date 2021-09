Man hoppade från höghus och träffade 61-åring

YONKERS, NEW YORK Två personer avled på måndag kväll efter att en man hoppat från ett höghus i staden Yonkers, rapporterar The New York Post.

På måndag kväll hoppade en ”upprörd” 25-årig man från höghuset Cromwell Towers på Locust Hill Avenue i Yonkers, New York vilket slutade i två dödsoffer.

Mannen landade på ett garagetak nedanför och träffade en 61-årig man, enligt polisen i Yonkers. Båda männen avled på platsen och polisen har förhört vittnen och de avlidna männens familjemedlemmar.

– Händelsen verkar vara en tragisk situation och utredningen pågår, säger polisen i Yonkers i ett uttalande.

