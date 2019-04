Manager rasar mot McGregor: “Han förolämpar 1,5 miljarder muslimer”

IRLAND Den irländske MMA-stjärnan Conor McGregor förlorade den efterlängtade fighten mot dagestaniern Khabib Nurmagomedov i oktober. Men på sociala medier fortsätter han att svinga vilt – och nu anklagas han för rasism.

Det var på Twitter som McGregor enligt Sportbladet gick till ”rasistattack” mot muslimen Nurmagomedov och hans fru. Irländaren lade upp en bild från parets bröllop med kommentaren: ”Din fru är en handduk kompis.” Han syftade då på att fru Nurmagomedov bar en heltäckande slöja.

Dagestanierns manager Ali Abdelaziz svarade med att kalla McGregor en ”våldtäktsman” och ”bitch”, och menar att han med sin kommentar förolämpar 1,5 miljarder muslimer.

Talking shit, this guy is insulting someone’s wife and making fun of her religion and belief. He doesn’t realize he’s insulting 1.5 billon Muslims. Religion and family is a no no. You’re fucked Connor, let’s see what the media is going to say now. He’s a rapist, and a bitch.

McGregor raderade senare inlägget och har lagt upp ett nytt med ett betydligt mer försonande budskap. ”Jag vill fortsätta framåt, med mina fans av alla trosuppfattningar och bakgrunder”, skriver han bland annat.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 april 2019