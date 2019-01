Margot Wallström i blåsväder efter uttalande om britternas Brexit: ”Kan inte förlåta dem för det”

STOCKHOLM Utrikesminister Margot Wallström (S) tycker att Brexit är ett ”historiskt misstag” och att britterna dessutom skött det på ett dåligt sätt, uppger Politico. –Man ska inte utlova en folkomröstning om man inte förberett folk ordentligt, säger Wallström om Brexit.

