Margot Wallström i blåsväder – gör en Bush om Ungern: ”Bring it on”

BUDAPEST Efter att Margot Wallström utmanat landets ledare på Twitter med ordvalet ”Bring it on” kallar Ungerns utrikesminister till sig Sveriges ambassadör för ett möte. Men Wallström är inte först med det tuffa ordvalet. Redan 2003 använde USA:s president George W Bush samma ordval – och ångrade sig efteråt.

Utrikesminister Margot Wallström har hamnat i ett nytt diplomatiskt blåsväder efter att hon utmanat två europeiska ledare på Twitter. Wallström skriver att hon läst att Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Italiens inrikesminister Matteo Salvini ska ha bildat en allians mot ”demokrater och vänstern”, och utmanar dem därför med ett ”bring it on”, ett uttryck som närmast kan översättas med svenskans ”kom igen då”.

I just read today that Viktor Orbán in Hungary and Matteo Salvini in Italy want to form an alliance against ”the democrats and the left” in Europe, naming Macron as their main opponent.

I have one thing to say to them: bring it on.

— Margot Wallström (@margotwallstrom) 29 augusti 2018