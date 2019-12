Marie Fredriksson, en av Sveriges mest framgångsrika musiker genom tiderna, har gått bort i sviterna av cancer. Marie Fredriksson hade stora framgångar med duon Roxette som slog igenom internationellt i slutet av 80-talet. Marie Fredriksson blev 61 år gammal.

Sångaren Marie Fredriksson har gått bort, meddelar hennes manager Marie Dimberg i ett pressmeddelande.

”Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta. Marie Fredriksson avled på morgonen den 9 december i sviterna av sin tidigare sjukdom” skriver Dimberg.

Marie Fredriksson var en av Sveriges mest framgångsrika musiker genom tiderna. Hon slog igenom i Sverige med debutalbumet ”Het Vind” från 1984, men de riktigt stora framgångarna kom med duon Roxette som hon bildade tillsammans med Per Gessle 1986.

Roxettes andra album ”Look Sharp!” från 1988 blev en internationell storsäljare, med hitlåtar som ”Dressed for Success”, ”Listen to Your Heart” och ”The Look”.

Roxettes allra största hit blev emellertid ”It Must Have Been Love”. Låten släpptes först som en julsingel 1987, men blev en jättehit när den släpptes en andra gång som soundtrack till filmen ”Pretty Woman” 1990.

”Tack, Marie, tack för allt. Du var en fantastisk musiker, en mästerlig sångare, en otrolig artist”, skriver Per Gessle bland annat i en kommentar.

Marie Fredriksson uppträdde med Roxette i samband med kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop 2010, och solo på prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills bröllop 2013.

Marie Fredriksson sörjs närmast av maken Mikael Bolyos och deras två barn. Begravningen kommer äga rum i stillhet med den närmaste familjen närvarande.

Marie Fredriksson blev 61 år gammal.