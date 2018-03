Marxistiska libertarianen Alexander Bard går med i Medborgerlig samling

STOCKHOLM Alexander Bard går med i Medborgerlig samling, det twittrar han under tisdagsförmiddagen. Han uppmanar även Hanif Bali (M) och Nyheter Idags medarbetare Chang Frick att gå med i partiet.

Alexander Bard går med i det liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling, som leds av Ilan Sade som sköter uppgifter av administrativ karaktär här på Nyheter Idag.

Bard meddelar nyheten via Twitter. I samma tweet uppmanar han även Hanif Bali (M) och Nyheter Idags medarbetare Chang Frick att gå med i partiet.

Folks! @ChangFrick rules! And @Bardissimo stands by my brothers Chang and @hanifbali completely. If Moderaterna keeps treating you like shit, Hanif, come and join @medborgsamling with me., Yes folks, Alexander Bard is joining liberal-conservative #MED! https://t.co/9T9pC0s4eO

— Alexander Bard (@Bardissimo) 20 mars 2018