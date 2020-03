Massiva stödpaket klara i Danmark och Norge – men Magdalena Andersson har inget besked: ”Vi bereder flera olika förslag”

STOCKHOLM Under söndagens pressträff på Regeringskansliet med statsminister Stefan Löfven gavs inga besked om stödpaket för svenska företag och anställda. Samtidigt meddelade både Danmarks och Norges regeringar omfattande miljardsatsningar. I Danmark ska bland annat staten gå in och betala en stor del av lönen om företagen inte säger upp personalen, uppger Ekstra-Bladet. – Vi ska göra allt som vi kan för att inte kasta Danmark in i en ekonomisk kris som följd av kampen mot corona, lovar danska statsministern Mette Frederiksen (S) på en pressträff.

De företagare och anställda som hade hoppats på besked om stödpaket till svensk ekonomi under söndagens pressträff med statsminister Stefan Löfven blev besvikna. I stället handlade pressträffen bland annat om att tvätta händer och om att MSB nu får 75 miljoner kronor för att informera allmänheten om hur coronavirusets spridning kan saktas ner.

– I flera branscher är läget akut. Flygbranschen och inte minst hotell- konferens och restaurangbranschen är hårt drabbade. Coronaviruset har på bara några dagar orsakat en helt ny verklighet för landets restauranger, taxiåkare, bed & breakfast och småbutiker. Ingen går ut och äter, ingen sover på hotellen och ingen går och klipper sig, shoppar eller tar massage. Det är fullkomligt tomt på kunder, uppger Erik Sjölander, vice ordförande Småföretagarnas riksförbund, enligt Dagens industri.

– Nedgången är dramatisk över hela landet. Tusentals har redan varslats från sina jobb och vi vet att det kommer att bli betydligt värre. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita i ett pressmeddelande.

Magdalena Andersson säger till TT att hon är medveten om att företagen är i kris och att ytterligare stöd ska komma. Vad som kommer att ingå i det och när det kommer kan hon inte säga något om.

– Jag kan inte säga något nu. Vi bereder flera olika förslag, säger Andersson.

Den 11 mars – på onsdagen – meddelade Magdalena Andersson att karensdagen slopas och att korttidsarbete införs – från den 1 maj.

Löner ska betalas ut den 25 mars – om en dryg vecka. En företagare inom besöksnäringen som Nyheter Idag talat med är mycket skeptisk till Magdalena Andersson.

– Jag får inte känslan av att regeringen och Magdalena Andersson (finansminister) förstår hur akut det är. Nu är det helg och det är flera dyrbara dagar som går bort där man inte agerar. Politiker tar ledigt och återkommer på måndag.

– De tar bort karensdagen och sjuklöneansvar. Men det hjälper inte när hotell står helt tomma, när konferenser inte längre kan arrangeras. Jag kommer att behöva säga upp all personal i det här läget, säger företagaren.

I både Danmark och Norge har regeringarna under söndagen presenterat stödpaket.

I Danmark kommer staten fram till den 9 juni att gå in och betala upp till 75 procent av fastanställdas löner (tak på 23 000 danska kronor, cirka 33 000 svenska kronor). När det gäller timanställda betalar danska staten för lönekostnaden upp till 90 procent (tak 26 000 danska kronor).

Statsminister Mette Frederiksen (S) riktade sig under pressträffen direkt till danska företagare och uppmanade dem att inte sparka sin personal.

– Om det är en stor nedgång i verksamheten och produktionen är stilla, har vi stor förståelse för att du behöver skicka anställda hem, men sparka dem inte, sade Mette Frederiksen.

– Vi ska göra allt som vi kan för att inte kasta Danmark in i en ekonomisk kris som följd av kampen mot corona.

I Norge meddelades under söndagskvällen ett 100-miljarders stödpaket. Bland annat ska samtliga löntagare som blir permitterade (den anställde är fortfarande anställd men har inga arbetsuppgifter) få full lön från staten i 15 dagar enligt Verdens Gang.

Norska staten ska också ge en lånegaranti för små och medelstora företag. Något man avsätter cirka 50 miljarder norska kronor för. Norske finansministern Jan Tore Sanner säger att de 100 miljarderna är ett första steg.

– Är det behov av mer så kommer det mer, säger Sanner.

Krisinsatserna som behövs enligt Visita Hotell- och besöksnäringens branschorganisation har listat de åtgärder som man anses behövs för att klara sig igenom coronakrisen • En möjlighet till krispermittering där staten tar löneansvaret • Kompensation med anledning av beslutet att förbjuda sammankomster över 500 personer • Företag som är verksamma inom besöksnäringen måste få anstånd med momsinbetalningar • En särskild kreditfacilitet för svårt ansatta företag i besöksnäringen • Halverad arbetsgivaravgift under tre månader för att minska antalet uppsägningar • Statligt ansvar för sjuklönen